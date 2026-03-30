Ciné-club Intérieur/Nuit #21 : Carte blanche à Delphine Agut Cinéma Reflet Médicis Paris

La séance #21 du ciné-cub du SCA ‘INTERIEUR / NUIT

sera consacrée au film

A bout de course

réalisé par Sidney Lumet

écrit par Naomi Foner Gyllenhaal

1 h 55 · 1988 · USA · VOST

« C’est le premier titre qui m’est venu à l’esprit lorsque le SCA m’a proposé cette séance. Avec une évidence de spectatrice et de scénariste. J’y reviens souvent. A chaque vision, le film m’emporte, m’émeut. Et à chaque fois je me dis que c’est une grande leçon de scénario. Surprenant sans cesse, il déjoue les codes des genres.Thriller politique et mélodrame familial, récit d’émancipation et idylle adolescente : il est tout cela à la fois. Tout y vit, tout sonne juste, rien n’est fonctionnel. Les enjeux politiques sont traités sous un angle intime, et chaque personnage tient sa note, vibrante. » – Delphine Agut

La scénariste DELPHINE AGUT (César 2025 du Meilleur scénario original pour « L’Histoire de Souleymane ») présente le film « A bout de course » de Sidney Lumet. Projection suivie d’une discussion.

Le mardi 14 avril 2026

de 20h15 à 23h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-14T23:15:00+02:00

fin : 2026-04-15T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-14T20:15:00+02:00_2026-04-14T23:00:00+02:00

Cinéma Reflet Médicis 4 rue Champollion 75005 Paris

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