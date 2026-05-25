Explorer l’inconnu pour répondre aux défis géopolitiques et sociétaux, Virtualisation scientifique et Intelligence Artificielle IESF Paris Mardi 26 mai, 18h00 sur inscription

Explorer l’inconnu pour répondre aux défis géopolitiques et sociétaux, Virtualisation scientifique et Intelligence Artificielle par ENAC Alumni

Comment révéler l’invisible, explorer l’inconnu, maitriser les risques, créer des opportunités pour répondre aux défis géopolitiques et sociétaux ?

En expliquant la différence entre Digitalisation et Virtualisation, nous étudierons ce qui permet aux jumeaux virtuels d’optimiser produits/processus/business et de générer une réelle valeur ajoutée, depuis les spécifications jusqu’à l’usage.

Nous comprendrons comment l’intégration raisonnée des intelligences artificielles, dans un environnement sécurisé, permettra d’innover en sélectionnant les « meilleures » options et en connaissant les impacts globaux de nos choix.

Cette conférence nous entrainera dans les arcanes des univers virtuels en perspective des grands challenges industriels.

INTERVENANTS : Jean-Michel MORIN / Christophe DUBOIS-DAMIEN

La conférence aura lieu en présentiel au siège d’IESF Ingénieurs Et Scientifiques de France- 7 rue Lamennais Paris 8éme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-26T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-26T20:00:00.000+02:00

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https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/explorer-l-inconnu-pour-repondre-aux-defis-geopolitiques-et-societaux-virtualisation-scientifique-et-intelligence-artificielle-1232

IESF 7 rue Lamennais 75008 PARIS Quartier du Faubourg-du-Roule Paris 75008 Paris



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