Jazz Brunch : Agathe Francopoulo & Ben Wild La Bellevilloise Paris

Né de la rencontre entre la chanteuse Agathe Francopoulo, issue de l’univers brésilien et le pianiste Ben Wild venu du classique, ce Duo explore un territoire où ces influences s’entrelacent avec la liberté du jazz.

Portés par l’amour des belles mélodies du répertoire jazz et latino-américain, ils tissent des paysages sonores où chaque nuance compte. Leur musique se déploie comme une conversation intime entre la voix, aérienne ou puissante, et le timbre du piano dans un équilibre à la fois subtil et vivant.

Agathe Francopoulo & Ben Wild en concert à la Bellevilloise le 25 mai !

Le lundi 25 mai 2026

de 12h00 à 15h00

payant Tarif (-11 ans) : 13 EUR

Tarif : 32 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-25T15:00:00+02:00

fin : 2026-05-25T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-25T12:00:00+02:00_2026-05-25T15:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

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