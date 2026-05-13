« La classe, l’œuvre ! » – Cartels pirates au Musée national de la Marine, Musée de la marine, Paris

« La classe, l’œuvre ! » – Cartels pirates au Musée national de la Marine Samedi 23 mai, 11h00 Musée de la marine Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Le temps de la nuit des musées, les cartels des grandes œuvres picturales du musée seront piratés par les 12 élèves de la classe d’UPE2A-NSA du collège REP de la Grange-aux-Belles (Paris 10e). Ces cartels temporaires proposerons des réinterprétations libres et sensibles, dessinées et rédigées, fruit d’un travail de découverte des grandes peintures qui font la renommée de l’institution culturelle.

Les cartels pirates seront exposés le temps de la nuit des musées pour permettre aux visiteurs de découvrir le regard porté par des enfants allophones, non scolarisés antérieurement, sur des oeuvres picturales emblématiques du musée en y liant leur histoire et leur vécu.

Ce projet est porté par Cécile LeDilly, professeure de la classe UPE2A-NSA du collège, ainsi que Simon Paul Lorans, enseignant en Arts Plastiques. Au musée de la Marine, Mathilde Teissier qui est en charge de l’accessibité au sein du département de médiation s’assure de l’adaptation du projet aux besoins des élèves.

Musée de la marine 17 place du Trocadéro et du Onze Novembre, 75016 Paris, France Paris 75016 Quartier de la Porte-Dauphine Paris Île-de-France 0153656969 https://www.musee-marine.fr Canot de Napoléon Ier. Sculptures monumentales de la galère Réale. Maquettes des grands paquebots récents “Île- de-France” 1923, “Lafayette” 1930, “Atlantique” 1931, “Normandie” 1935, le “France” 1964. Métro Trocadéro

Exposition « cartels pirates » : réinterprétations des cartels du musée par des élèves du collège REP de la Grange-aux-Belles

Musée national de la Marine/S.Dondain