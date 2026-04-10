Les Seniors connectés Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Ces cycles d’ateliers thématiques et collectifs ont lieu à la médiathèque, ils sont dispensés par 2 associations : Les Jardins numériques et le Foyer de Grenelle.

1 cycle de 3 ateliers consécutifs les mercredis ou vendredis à suivre obligatoirement.

Possibilité de s’inscrire à 1 cycle au maximum par trimestre.

En complément, n’hésitez pas à vous inscrire à nos ateliers numériques.

Les mercredis de 10h à 12h ou les vendredis de 10h à 12h

Salle multimédia (niveau +1)

Public adulte de plus de 60 ans

Sur inscription auprès des bibliothécaires

Programme des Seniors connectés de mai à juin ; Crédits : Médiathèque MY

La médiathèque propose des cycles de 3 ateliers pour aider les plus de 60 ans à utiliser l’ordinateur, la tablette ou le smartphone.

Du mercredi 13 mai 2026 au vendredi 03 juillet 2026 :

vendredi

de 10h00 à 12h00

mercredi

de 10h00 à 12h00

gratuit

Inscription à un cycle maximum par trimestre auprès des bibliothécaires

Public adultes. A partir de 60 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-13T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-03T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-13T10:00:00+02:00_2026-05-13T12:00:00+02:00;2026-05-15T10:00:00+02:00_2026-05-15T12:00:00+02:00;2026-05-20T10:00:00+02:00_2026-05-20T12:00:00+02:00;2026-05-22T10:00:00+02:00_2026-05-22T12:00:00+02:00;2026-05-27T10:00:00+02:00_2026-05-27T12:00:00+02:00;2026-05-29T10:00:00+02:00_2026-05-29T12:00:00+02:00;2026-06-03T10:00:00+02:00_2026-06-03T12:00:00+02:00;2026-06-05T10:00:00+02:00_2026-06-05T12:00:00+02:00;2026-06-10T10:00:00+02:00_2026-06-10T12:00:00+02:00;2026-06-12T10:00:00+02:00_2026-06-12T12:00:00+02:00;2026-06-17T10:00:00+02:00_2026-06-17T12:00:00+02:00;2026-06-19T10:00:00+02:00_2026-06-19T12:00:00+02:00;2026-06-24T10:00:00+02:00_2026-06-24T12:00:00+02:00;2026-06-26T10:00:00+02:00_2026-06-26T12:00:00+02:00;2026-07-01T10:00:00+02:00_2026-07-01T12:00:00+02:00;2026-07-03T10:00:00+02:00_2026-07-03T12:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar



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