Les Seniors connectés Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
Les Seniors connectés Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris mercredi 13 mai 2026.
Ces cycles d’ateliers thématiques et collectifs ont lieu à la médiathèque, ils sont dispensés par 2 associations : Les Jardins numériques et le Foyer de Grenelle.
1 cycle de 3 ateliers consécutifs les mercredis ou vendredis à suivre obligatoirement.
Possibilité de s’inscrire à 1 cycle au maximum par trimestre.
En complément, n’hésitez pas à vous inscrire à nos ateliers numériques.
Les mercredis de 10h à 12h ou les vendredis de 10h à 12h
Salle multimédia (niveau +1)
Public adulte de plus de 60 ans
Sur inscription auprès des bibliothécaires
La médiathèque propose des cycles de 3 ateliers pour aider les plus de 60 ans à utiliser l’ordinateur, la tablette ou le smartphone.
Du mercredi 13 mai 2026 au vendredi 03 juillet 2026 :
vendredi
de 10h00 à 12h00
mercredi
de 10h00 à 12h00
gratuit
Inscription à un cycle maximum par trimestre auprès des bibliothécaires
Public adultes. A partir de 60 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-13T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-03T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-13T10:00:00+02:00_2026-05-13T12:00:00+02:00;2026-05-15T10:00:00+02:00_2026-05-15T12:00:00+02:00;2026-05-20T10:00:00+02:00_2026-05-20T12:00:00+02:00;2026-05-22T10:00:00+02:00_2026-05-22T12:00:00+02:00;2026-05-27T10:00:00+02:00_2026-05-27T12:00:00+02:00;2026-05-29T10:00:00+02:00_2026-05-29T12:00:00+02:00;2026-06-03T10:00:00+02:00_2026-06-03T12:00:00+02:00;2026-06-05T10:00:00+02:00_2026-06-05T12:00:00+02:00;2026-06-10T10:00:00+02:00_2026-06-10T12:00:00+02:00;2026-06-12T10:00:00+02:00_2026-06-12T12:00:00+02:00;2026-06-17T10:00:00+02:00_2026-06-17T12:00:00+02:00;2026-06-19T10:00:00+02:00_2026-06-19T12:00:00+02:00;2026-06-24T10:00:00+02:00_2026-06-24T12:00:00+02:00;2026-06-26T10:00:00+02:00_2026-06-26T12:00:00+02:00;2026-07-01T10:00:00+02:00_2026-07-01T12:00:00+02:00;2026-07-03T10:00:00+02:00_2026-07-03T12:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar
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