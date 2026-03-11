Simon Goubert ‘Background Quartet’ en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Si l’on se souvient que Simon Goubert a reçu le Prix Django Reinhardt de l’Académie du Jazz en 1996, qu’il a été distingué par le Grand Prix du Disque de l’Académie Charles Cros en 2020 puis par un Coup de cœur de la même Académie en 2023, qu’il fut pendant de nombreuses années le compagnon de route de Joachim Kühn, Steve Grossman, René Urtreger, Dave Liebman, Magma, et bien d’autres encore, et que sa discographie compte plus de cent albums…

Alors nul doute que la reformation du mythique quartet qu’il dirige depuis 2001 saura vous enthousiasmer !

Boris Blanchet : saxophone

Sophia Domancich : piano

Michel Zenino : contrebasse

Simon Goubert : batterie

—

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Nul doute que la reformation du mythique quartet qu’il dirige depuis 2001 saura vous enthousiasmer !

Le mardi 12 mai 2026

de 21h30 à 22h30

Le mardi 12 mai 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-13T00:30:00+02:00

fin : 2026-05-13T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-12T19:30:00+02:00_2026-05-12T20:30:00+02:00;2026-05-12T21:30:00+02:00_2026-05-12T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire

