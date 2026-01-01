Projet LARAMIE de Moïse Kaufmann Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

Le projet Laramie, une pièce documentaire de Moisés Kaufman, mise en scène par Alexandre Lecroc-Lecerf avec les élèves de Première S2TMD du lycée Lamartine, retrace l’assassinat de Matthew Shepard en 1998 à Laramie, Wyoming. Ce jeune homme a été torturé et tué en raison de son orientation sexuelle. La pièce assemble des témoignages pour créer une dramaturgie poignante.

La notion de communauté est au cœur de cette œuvre. Elle interroge ce qu’est une communauté, que ce soit un pays, une famille, une ville, un quartier, un groupe d’amis, une association, une classe ou une compagnie de théâtre. La communauté n’est pas seulement ce qui nous unit par la force des choses, mais aussi ce que nous choisissons de créer en nous rapprochant de ceux que nous aimons et en étant présents dans les moments difficiles.

À travers des histoires personnelles et des luttes collectives, la pièce montre comment les individus choisissent d’être ensemble malgré les épreuves. Les élèves incarnent ces rôles et démontrent que la communauté, c’est être là pour l’autre, dans les moments de joie comme dans les moments de douleur.

Ce projet met en lumière l’importance de l’unité, de l’entraide et de la résilience, soulignant que la communauté se forge par des choix, des actions et un engagement mutuel.

Le théâtre comme espace de mémoire et de réflexion : les élèves du conservatoire présentent Le Projet Laramie, une œuvre puissante qui interroge la violence, la tolérance et la justice.

Le mardi 27 janvier 2026

de 14h30 à 16h30

gratuit Tout public.

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS

+33144538686



