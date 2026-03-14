La mode en majesté, haute couture et tradition à la cour de Thaïlande Musée des Arts décoratifs Paris

Réunissant plus d’une centaine de tenues et d’accessoires exceptionnels, l’exposition présente les garde-robes royales, mettant en avant les huit formats de costumes traditionnels thaïlandais conçus par Sa Majesté la reine Sirikit en collaboration avec une équipe d’historiens et de créateurs locaux thaïlandais. De plus, l’exposition met en lumière l’histoire unique du dialogue culturel et artistique, marquée par plus de trente années de collaboration entre Sa Majesté la reine Sirikit et le créateur de mode Pierre Balmain, puis poursuivie avec les maisons Balmain et Lesage.

Cette exposition est organisée en collaboration avec le Queen Sirikit Museum of Textile (Musée des textiles de la Reine Sirikit) en Thaïlande et le SACIT (Sustainable Art and Craft Institute of Thailand, Institut durable et artisanal de Thaïlande). L’exposition s’inscrit dans le cadre des célébrations du 340e anniversaire de la première relation diplomatique et du 170e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et la Thaïlande.

Depuis les années 1960, la reine Sirikit entretient des relations étroites avec de grandes maisons de couture françaises et européennes. Passionnée de mode, elle a joué un rôle central dans la modernisation de la tenue de cour, présentant ses créations lors de voyages officiels avec le roi Rama IX. Avec l’aide de Pierre Balmain, elle a réinventé l’élégance royale thaïlandaise, préservant son héritage tout en lui assurant un attrait international.

Cette exposition présente une sélection de pièces issues des garde-robes de la famille royale. Elle offre un aperçu unique de la riche tradition artisanale thaïlandaise dans le domaine des textiles, des bijoux et des accessoires. Engagée dans la préservation des traditions, la reine Sirikit a travaillé sans relâche pour sauvegarder les arts textiles et l’artisanat de son pays, ce qui a conduit à la création de la Fondation SUPPORT.

Aujourd’hui, la Fondation est placée sous le patronage de la reine Suthida, qui continue à défendre et à développer sa mission, tandis que sa petite-fille, la princesse Sirivannavari, perpétue cet héritage en tant que créatrice de mode, en soutenant la jeune génération de créateurs thaïlandais. Elle encourage l’innovation contemporaine et promeut l’utilisation des textiles traditionnels. Cette présentation invite les visiteurs à découvrir l’exceptionnelle diversité et la beauté des tissus en soie thaïlandais et des costumes de cour, témoins d’une histoire familiale et culturelle unique, ainsi que des échanges fructueux entre la France et la Thaïlande.

Le musée des Arts décoratifs présente une exposition inédite sur l’évolution du vêtement à la cour thaïlandaise, avec des pièces issues de la collection royale.

Du mercredi 13 mai 2026 au dimanche 01 novembre 2026 :

dimanche

de 11h00 à 20h00

jeudi, samedi

de 11h00 à 21h00

mardi, mercredi, vendredi

de 11h00 à 18h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-13T14:00:00+02:00

fin : 2026-11-01T21:00:00+01:00

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Musée des Arts décoratifs 107, rue de Rivoli 75001 Paris

Métro -> 1 : Tuileries (Paris) (197m)

Bus -> 6872 : Tuileries (Paris) (197m)

Vélib -> Rivoli – Musée du Louvre (74.60m)

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