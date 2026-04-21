Réunion d’information : Certificat AASTRA Institut Français des Administrateurs (IFA) Paris Mardi 26 mai, 18h00 sur inscription

Réunion d’information : Certificat AASTRA en partenariat avec l’ENAC et l’ISAE-SUPAERO

L’IFA, l’ENAC et ISAE SUPAERO se sont associés pour concevoir un parcours de formation adapté aux Administrateurs de l’Aéronautique, du Spatial et du Transport Aérien.

Dans un contexte de plus en plus complexe, ce certificat est conçu pour répondre aux spécificités du secteur aéronautique, spatial et du transport aérien. Apportant un contenu complet sur les enjeux de la mission de l’administrateur siégeant au conseil d’administration ou de surveillance d’une entreprise du secteur, il vise à développer les compétences fondamentales de la gouvernance tant sur le plan technique que sur le plan comportemental.

Ce webinar sera l’occasion pour vous d’en savoir davantage sur le programme de cette formation.

La promotion 4 du certificat AASTRA se déroulera à partir du 26 octobre 2026, cliquez ici pour en savoir plus dès maintenant !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-26T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-26T19:00:00.000+02:00

1

https://www.ifa-asso.com/evenements/reunion-dinformation-certificat-aastra-3/

Institut Français des Administrateurs (IFA) 11 bis Rue Portalis, 75008 Paris Quartier de l’Europe Paris 75008 Paris



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

