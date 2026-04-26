Duo Arnaux : Voix intérieures du romantisme allemand. Maison Heinrich Heine Paris

Cycle anniversaire – Les résident.es à l’honneur

Le lien entre Clara et Robert Schumann et Johannes Brahms.

Ce concert présente des oeuvres de Clara Schumann, Robert Schumann et

Johannes Brahms, enrichies de courtes modérations et de quelques

citations musicales. La musique occupe le devant de la scène, tandis que

les interventions permettent de découvrir la vie, les liens humains et

l’amitié des trois compositeurs. Les citations illustrent subtilement

leurs influences mutuelles et font percevoir la dimension humaine

derrière la musique. – Duo Arnaux

♫ Robert Schumann (1810–1856)

Fantasiestücke, op. 73

♫ Clara Schumann (1819–1896)

– Trois Romances pour piano, op. 21

– Soirées musicales pour piano, op. 6 n°5 (Mazurka)

♫ Robert Schumann

Davidsbündlertänze, op. 6 (1. Lebhaft)

♫ Johannes Brahms (1833–1897)

Sonate pour violoncelle et piano en mi mineur, op. 38

▂▂▂

Ophelia Feltz, violoncelle (résidente actuelle)

Tim Wagner, piano

Un concert classique qui établit un lien entre Clara et Robert Schumann ainsi que Johannes Brahms.

Le dimanche 17 mai 2026

de 18h00 à 18h00

payant



Plein tarif

7€

Tarif réduit4€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-17T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-17T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-17T18:00:00+02:00_2026-05-17T18:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/duo-arnaux-voix-interieures-du-romantisme-allemand-le-lien-entre-clara-et-robert-schumann-et-johannes-brahms/ https://fb.me/e/6403az0uU https://fb.me/e/6403az0uU



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