Duo Arnaux : Voix intérieures du romantisme allemand. Maison Heinrich Heine Paris
Duo Arnaux : Voix intérieures du romantisme allemand. Maison Heinrich Heine Paris dimanche 17 mai 2026.
Cycle anniversaire – Les résident.es à l’honneur
Le lien entre Clara et Robert Schumann et Johannes Brahms.
Ce concert présente des oeuvres de Clara Schumann, Robert Schumann et
Johannes Brahms, enrichies de courtes modérations et de quelques
citations musicales. La musique occupe le devant de la scène, tandis que
les interventions permettent de découvrir la vie, les liens humains et
l’amitié des trois compositeurs. Les citations illustrent subtilement
leurs influences mutuelles et font percevoir la dimension humaine
derrière la musique. – Duo Arnaux
♫ Robert Schumann (1810–1856)
Fantasiestücke, op. 73
♫ Clara Schumann (1819–1896)
– Trois Romances pour piano, op. 21
– Soirées musicales pour piano, op. 6 n°5 (Mazurka)
♫ Robert Schumann
Davidsbündlertänze, op. 6 (1. Lebhaft)
♫ Johannes Brahms (1833–1897)
Sonate pour violoncelle et piano en mi mineur, op. 38
▂▂▂
Ophelia Feltz, violoncelle (résidente actuelle)
Tim Wagner, piano
Un concert classique qui établit un lien entre Clara et Robert Schumann ainsi que Johannes Brahms.
Le dimanche 17 mai 2026
de 18h00 à 18h00
payant
Plein tarif
7€
Tarif réduit4€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-17T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-17T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-17T18:00:00+02:00_2026-05-17T18:00:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
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