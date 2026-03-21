Sunday Tribute – Queens Of The Stone Age SUPERSONIC Paris

Tous les dimanches (ou jours fériés), le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute »

« J’écris sur ma vie, la vie des gens autour de moi et les situations. L’idée pour chaque album est d’essayer de devenir une personne meilleure, de comprendre la vie. » – Josh Homme

Queens of the Stone Age a redéfini le rock moderne avec son mélange unique de stoner rock et de hard rock. Des albums comme « Songs for the Deaf » et « Like Clockwork » allient riffs puissants et mélodies accrocheuses, explorant des thèmes allant de l’amour à l’aliénation. Reconnu pour ses performances scéniques, le groupe crée une atmosphère captivante où chaque morceau devient une aventure

Plongez dans l’univers de Queens of the Stone Age lors de ce Sunday Tribute où plusieurs groupes reprendront les titres incontournables du groupe américain

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Dimanche 17 Mai 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

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SUPERSONIC

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Les dimanches du Supersonic

Le dimanche 17 mai 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-18T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-17T19:00:00+02:00_2026-05-17T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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