Atelier upcycling – initiation à la peinture sur tissu avec Fly Like a Fish Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Découvrez le pochoir et le tampon, créez vos outils à partir de matériaux de récupération, testez formes et couleurs, puis customisez votre tote bag*. Repartez avec une création unique et des astuces pour la faire durer !

Lors de cet atelier, découvrez les spécificités de la peinture textile et apprenez ce qui la distingue de la peinture classique. Vous serez ensuite initié·e aux techniques du pochoir et du tampon grâce à des tests, pour expérimenter les formes, les motifs et les couleurs. Puis viendra le moment de fabriquer vos propres tampons et pochoirs à partir d’objets et matériaux de récupération.

Pour finir, vous mettrez vos créations en action en customisant votre tote bag*, explorant librement les possibilités offertes par vos nouveaux outils et vos idées personnelles. L’atelier se clôturera par la fixation de la peinture et des conseils pratiques pour entretenir et prolonger la vie de vos créations.

*Le tote bag est fournis mais vous pourrez vous exercer sur un de vos vêtements si vous le souhaitez. Préférez simplement un tissu clair !

Initiez-vous à la peinture sur tissu ! Commencez sur un tote bag et – si vous l’osez – tentez une création sur l’un de vos vêtements.

Le samedi 16 mai 2026

de 10h30 à 12h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T13:30:00+02:00

fin : 2026-05-16T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T10:30:00+02:00_2026-05-16T12:30:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr



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