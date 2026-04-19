Masterclass de Musique de chambre avec David Gaillard Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS
Masterclass de Musique de chambre avec David Gaillard Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS samedi 16 mai 2026.
10h-13h et 14h-16h: Masterclass
16h: Concert de restitution
David Gaillard est premier alto solo de l’Orchestre de Paris, et également l’un des artistes les plus éclectiques de sa génération.
D’abord autodidacte, il reprend très jeune la musique d’oreille et la transforme. La scène devient alors son terrain de jeu et il y évolue aussi bien au sein de formations classiques, jazz ou rock.
Premier prix de violon, alto et piano, il est reçu premier nommé au Conservatoire National Supérieur de Paris où lui sont décernés le premier prix d’alto avec les félicitations du jury, le premier prix d’harmonie à l’unanimité et le deuxième prix de contrepoint.
Au sein du quatuor et collectif d’artistes Les Dissonances, et de l’ensemble Sirba Octet, il va se produire sur les plus grandes scènes internationales et développer un jeu dense et créatif, faisant de lui un partenaire de musique de chambre très apprécié par les artistes tels que David Grimal, Xavier Phillips, Bertrand Chamayou, Marc Coppey, Isabelle Faust, Klaus Mäkelä, Menahem Pressler, Christoph Eschenbach…
Il poursuit parallèlement une activité d’improvisateur au sein du quartet Supplément d’Âme de Jean-Philippe Viret, qui se produit notamment dans le prestigieux festival Jazz à Marciac, et signe plusieurs arrangements remarqués pour Le Off de l’Orchestre de Paris, collectif de musiciens aux projets éclectiques.
De sa rencontre musicale et humaine forte avec Guillaume Chilemme, Matthieu Handtschoewercker et Thomas Duran nait l’évidence de la formation du Quatuor Dutilleux, et la possibilité d’y exprimer ses qualités de jeu et d’écriture. David Gaillard est professeur au CNSMD depuis 2009.
Les élèves de musique de chambre du CMA 16 vont avoir l’honneur de suivre une masterclass animée par David Gaillard, enseignant au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse (CNSMD) de Paris. Cet événement est public et sera suivi d’un concert de restitution.
Le samedi 16 mai 2026
de 10h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-16T13:00:00+02:00
fin : 2026-05-16T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-16T10:00:00+02:00_2026-05-16T17:00:00+02:00
Conservatoire Municipal Francis Poulenc 11, rue Jean de la Fontaine 75016 PARIS
Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Francis Poulenc et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Les jardins de la Goutte d’Or Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris 19 avril 2026
- Jeux narratifs : jouer à construire des histoires La Vagabonde Paris 19 avril 2026
- Concert gratuit du Swing Parisis Orchestra au jardin du Ranélagh Paris 16e Jardin du Ranelagh PARIS 19 avril 2026
- Bal Pop’ Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris 19 avril 2026
- Le Kiosque à complices de La Rime Métisse #01 Square Maurice Gardette Paris 19 avril 2026