JASS Session / Jam Jazz JASS CLUB PARIS Paris

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

À partir de 22h30 tous les vendredis soirs au club, RDV Jam session Jazz !

Le vendredi 15 mai 2026

de 22h30 à 01h30

payant Tarif : 5 EUR

Musicien·nes : 0 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T01:30:00+02:00

fin : 2026-05-16T04:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-15T22:30:00+02:00_2026-05-15T01:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



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