Vide grenier À partir du 276 emplacement du Marché Rue des Pyrénées jusqu’au 300 / Place du Guignier Paris

L’association Couleurs Pays vous donne rendez-vous pour son vide-grenier

Une journée idéale pour les habitants du quartier et de ses environs à la recherche de bonnes affaires. Que vous soyez un chineur passionné ou simplement curieux, venez parcourir les nombreux stands installés au cœur du 20e arrondissement.

C’est l’occasion parfaite pour dénicher des trésors (vêtements, livres, bibelots, jouets) et profiter d’un moment de rencontre et de convivialité entre voisins.

Nous vous attendons nombreux pour faire vivre le quartier !

Faites le plein de trouvailles et de petits prix lors de ce déballage qui vaut le détour.

Le samedi 16 mai 2026

de 08h00 à 18h00

gratuit

Infos Exposants

Tarif : 25 euros / 2 mètres.

25 euros / 2 mètres. Inscription : Photocopie de pièce d’identité à jour obligatoire.

Photocopie de pièce d’identité à jour obligatoire. Caution : Chèque de 20 euros requis à l’inscription. Restitué en fin de journée si le stand est rendu parfaitement propre.

Chèque de 20 euros requis à l’inscription. Restitué en fin de journée si le stand est rendu parfaitement propre. Rappel : Aucun déchet ou carton ne doit être abandonné sur place sous peine de retenue de la caution.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T11:00:00+02:00

fin : 2026-05-16T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T08:00:00+02:00_2026-05-16T18:00:00+02:00

À partir du 276 emplacement du Marché Rue des Pyrénées jusqu’au 300 / Place du Guignier 276 au 300, rue des Pyrénées 75020 Paris

+33630450188 couleurspays@yahoo.fr



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