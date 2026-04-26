Séance photo sous l’eau en famille Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS

Le 16 mai de 10h à 12h, la piscine vous propose une animation exceptionnelle : une séance photo sous l’eau ouverte aux familles.

Plongez dans une ambiance ludique et conviviale pour capturer des instants complices et créer des souvenirs uniques. Que ce soit pour s’amuser, essayer quelque chose de nouveau ou simplement partager un moment ensemble, cette activité promet une expérience hors du commun.

Les participants repartiront avec de belles photos pour immortaliser ce moment en famille.

Une animation originale à ne pas manquer pour petits et grands.

Vivez un moment unique en famille avec une séance photo sous l’eau et repartez avec des souvenirs originaux et inoubliables.

Le samedi 16 mai 2026

de 10h00 à 12h00

payant

Sans réservation. De 2,00€ à 3,50€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T13:00:00+02:00

fin : 2026-05-16T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T10:00:00+02:00_2026-05-16T12:00:00+02:00

Piscine Thérèse et Jeanne Brulé 1, place Edith Thomas 75014 PARIS

https://www.piscine-brule.com/



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