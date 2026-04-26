Séance photo sous l’eau en famille Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS
Séance photo sous l’eau en famille Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS samedi 16 mai 2026.
Le 16 mai de 10h à 12h, la piscine vous propose une animation exceptionnelle : une séance photo sous l’eau ouverte aux familles.
Plongez dans une ambiance ludique et conviviale pour capturer des instants complices et créer des souvenirs uniques. Que ce soit pour s’amuser, essayer quelque chose de nouveau ou simplement partager un moment ensemble, cette activité promet une expérience hors du commun.
Les participants repartiront avec de belles photos pour immortaliser ce moment en famille.
Une animation originale à ne pas manquer pour petits et grands.
Vivez un moment unique en famille avec une séance photo sous l’eau et repartez avec des souvenirs originaux et inoubliables.
Le samedi 16 mai 2026
de 10h00 à 12h00
payant
Sans réservation. De 2,00€ à 3,50€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-16T13:00:00+02:00
fin : 2026-05-16T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-16T10:00:00+02:00_2026-05-16T12:00:00+02:00
Piscine Thérèse et Jeanne Brulé 1, place Edith Thomas 75014 PARIS
https://www.piscine-brule.com/
Afficher la carte du lieu Piscine Thérèse et Jeanne Brulé et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Défi Nature Urbaine 2026 : animation sur la biodiversité du square des Epinettes Square des Epinettes PARIS 26 avril 2026
- Montmartre bohème – visite guidée insolite 26 avril 2026
- Un cercle d’écriture pour dire ce qu’on ne dit nulle part ailleurs Siège AVH Vincennes 26 avril 2026
- Le Labo des métamorphoses : crée ta déesse, invente ta créature Centre culturel suisse Paris 26 avril 2026
- Visite guidée de Drancy Mémorial de la Shoah de Drancy Paris 26 avril 2026