La Flûte enchantée – Ordre et chaos Conservatoire Municipal Georges Bizet PARIS
La Flûte enchantée – Ordre et chaos Conservatoire Municipal Georges Bizet PARIS mardi 26 mai 2026.
Avec les élèves de l’atelier lyrique et la participation exceptionnelle de Julia Knecht dans le rôle de la Reine de la nuit
Mise en scène et direction artistique : Claire Bournez
Accompagnement et chef de chant : Olivier Cangelosi
Mardi 26 mai à 14h
et mardi 2 juin à 19h
Durée : 1h45
À l’auditorium du Conservatoire Georges Bizet
La quête initiatique de Tamino et Pamina se déploie dans un monde instable. Les figures d’autorité vacillent. Les frontières entre lumière et obscurité se troublent. Les personnages avancent entre épreuves, contradictions et basculements. La scène devient un espace de passage, où les repères se déplacent et où chaque trajectoire se construit dans la confrontation.
L’ensemble produit une lecture vivante, portée par l’énergie du groupe et par l’engagement de chacun.
L’atelier lyrique réunit des élèves de chant lyrique, du cycle 1 au cycle spécialisé, issus du Conservatoire du 20e arrondissement, des Conservatoires d’arrondissements de la ville de Paris et du Conservatoire de Bobigny. Les chanteuses et chanteurs sont invités à faire collectivement l’expérience de la création scénique. Au-delà de l’interprétation, les participants contribuent à la réalisation concrète du spectacle. Ils ont choisi et souvent réalisé les costumes, les décors et les accessoires ; ils ont assisté à la mise en scène, aux lumières et à la communication.
Déclinant le thème de la saison artistique du conservatoire, “équilibre, déséquilibre – sur un fil”, ce nouveau spectacle de l’atelier lyrique du Conservatoire du 20e arrondissement s’empare de La Flûte enchantée de Mozart à travers une lecture centrée sur les tensions qui structurent l’œuvre. Ordre et chaos s’y affrontent, se répondent, se transforment.
Le mardi 02 juin 2026
de 19h00 à 20h45
Le mardi 26 mai 2026
de 14h00 à 15h45
gratuit
- Réservations pour le mardi 26 mai : https://my.weezevent.com/la-flute-enchantee-ordre-et-chaos
- Réservations pour le mardi 2 juin : https://my.weezevent.com/la-flute-enchantee-ordre-et-chaos-1
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-02T23:45:00+02:00
Date(s) : 2026-05-26T14:00:00+02:00_2026-05-26T15:45:00+02:00;2026-06-02T19:00:00+02:00_2026-06-02T20:45:00+02:00
Conservatoire Municipal Georges Bizet 3 place Carmen 75020 PARIS
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