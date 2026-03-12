Yakir Arbib & Chris Jennings en concert Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Yakir Arbib & Chris Jennings en concert Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 10 mai 2026.
Standards, compositions
Dans « Oriental Love Stories », le pianiste et compositeur Yakir Arbib s’associe au poétique Chris Jennings à la contrebasse pour un concert duo intimiste spécial, proposant un répertoire original mêlant sonorités orientales, mélodies lyriques et interactions jazz.
Yakir Arbib : piano
Chris Jennings : contrebasse
Cool jazz for quiet dreams
Dimanche soir, fin de semaine, le 38Riv ralentit le tempo. Place à la douceur du cool jazz, à ses lignes claires, ses tempos posés, ses harmonies feutrées. Inspirée par l’héritage de musiciens comme Chet Baker, Lee Konitz ou Shirley Horn, cette série de concerts met l’accent sur l’écoute, l’épure et le dialogue. Un moment simple, précis, sans fioritures — juste la musique, et ce qu’elle peut encore raconter quand tout se tait autour.
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Standards, compositions — Un voyage dans les notes et en couleurs qui emmènera l’auditeur dans une expérience inoubliable à travers des contrées lointaines et des contes.
Le dimanche 10 mai 2026
de 21h30 à 22h30
Le dimanche 10 mai 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 22 à 27 euros
Tarif sur place : 24 à 29 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-11T00:30:00+02:00
fin : 2026-05-11T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-10T19:30:00+02:00_2026-05-10T20:30:00+02:00;2026-05-10T21:30:00+02:00_2026-05-10T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/
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