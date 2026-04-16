Salomon Buch, un jeune bundiste sous l’Occupation Mémorial de la Shoah Paris

En présence d’Annette Wieviorka, historienne et préfacière de l’ouvrage, et de Catherine Person, responsable de la Collection française de la Fondation Azrieli.

En conversation avec Constance Pâris de Bollardière, historienne, directrice adjointe du George and Irina Schaeffer Center for the Study of Genocide, Human Rights and Conflict Prevention.

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Dans le cadre de l’exposition Images de la rafle du « billet vert »



À l’occasion de la parution d’Un serment à la vie de Salomon Buch, collection des mémoires de survivants de l’Holocauste de la Fondation Azrieli, 2025.



Salomon Buch a 17 ans et vit dans le quartier juif de Belleville lorsque les Allemands envahissent la France. En 1941, son père est arrêté lors de la rafle du « billet vert ». Sur les conseils de ce dernier, Salomon fuit à Lyon, en zone libre. Le 16 juillet 1942, la rafle du Vel d’Hiv emporte le reste de sa famille, à l’exception de Denise, l’aînée de ses sœurs. Dans ce témoignage d’une hypermnésie saisissante, Buch nous livre son histoire et, avec elle, celle de tout un milieu subsistant aujourd’hui à l’état de traces : le Paris du Bund et de ses diverses organisations, dont les liens de solidarité ont perduré pendant et après la guerre.

Le dimanche 10 mai 2026

de 17h00 à 19h00

payant

Tarif: 3€ à 5€

Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)

Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-10T20:00:00+02:00

fin : 2026-05-10T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-10T17:00:00+02:00_2026-05-10T19:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/salomon-buch-un-jeune-bundiste-sous-loccupation +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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