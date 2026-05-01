Exposition d’Axelle Rose chez SOR SOR PARIS 20

Plongez dans l’univers d’Axelle le temps d’une exposition d’illustrations colorées et graphiques.

L’exposition se déroule de mai à juin, avec un vernissage convivial et festif le 12 mai à partir de 19h.

Entrée libre

Axelle Rose exposera ses oeuvres colorées & graphiques de mai à juin chez SOR.

Du lundi 11 mai 2026 au mardi 30 juin 2026 :

gratuit

Interface LSF sur demande

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-11T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

SOR 3 Rue Des Tourelles 75020 restaurant SORPARIS 20

https://www.instagram.com/sor.paris20/ +33757841312 contactsorbar@gmail.com



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