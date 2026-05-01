Exposition d’Axelle Rose chez SOR SOR PARIS 20
Exposition d’Axelle Rose chez SOR SOR PARIS 20 lundi 11 mai 2026.
Plongez dans l’univers d’Axelle le temps d’une exposition d’illustrations colorées et graphiques.
L’exposition se déroule de mai à juin, avec un vernissage convivial et festif le 12 mai à partir de 19h.
Entrée libre
Axelle Rose exposera ses oeuvres colorées & graphiques de mai à juin chez SOR.
Du lundi 11 mai 2026 au mardi 30 juin 2026 :
gratuit
Interface LSF sur demande
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-11T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-01T01:59:59+02:00
Date(s) :
SOR 3 Rue Des Tourelles 75020 restaurant SORPARIS 20
https://www.instagram.com/sor.paris20/ +33757841312 contactsorbar@gmail.com
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