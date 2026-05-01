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Exposition d’Axelle Rose chez SOR SOR PARIS 20

Exposition d’Axelle Rose chez SOR SOR PARIS 20

Exposition d’Axelle Rose chez SOR SOR PARIS 20 lundi 11 mai 2026.

Lieu : SOR

Adresse : 3 Rue Des Tourelles

Ville : 75020 PARIS 20

Département : Paris

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Tarif : <p>Interface LSF sur demande</p>

Plongez dans l’univers d’Axelle le temps d’une exposition d’illustrations colorées et graphiques.

L’exposition se déroule de mai à juin, avec un vernissage convivial et festif le 12 mai à partir de 19h.

Entrée libre

Axelle Rose exposera ses oeuvres colorées & graphiques de mai à juin chez SOR.
Du lundi 11 mai 2026 au mardi 30 juin 2026 :
gratuit

Interface LSF sur demande

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-11T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-01T01:59:59+02:00
Date(s) :

SOR 3 Rue Des Tourelles  75020 restaurant SORPARIS 20
https://www.instagram.com/sor.paris20/ +33757841312 contactsorbar@gmail.com


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