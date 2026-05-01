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Vernissage d’Axelle Rose SOR PARIS 20

Vernissage d’Axelle Rose SOR PARIS 20

Vernissage d’Axelle Rose SOR PARIS 20 mardi 12 mai 2026.

Lieu : SOR

Adresse : 3 Rue Des Tourelles

Ville : 75020 PARIS 20

Département : Paris

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Tarif : <p>Interface LSF sur demande</p>

Plongez dans l’univers d’Axelle le temps d’une exposition d’illustrations colorées et graphiques.

L’exposition se déroule de mai à juin, avec un vernissage convivial et festif le 12 mai à partir de 19h.

Entrée libre.

Vernissage de l’exposition d’Axelle Rose chez SOR autour d’oeuvres colorées et graphiques.
Le mardi 12 mai 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit

Interface LSF sur demande

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-12T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-12T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-12T19:00:00+02:00_2026-05-12T20:00:00+02:00

SOR 3 Rue Des Tourelles  75020 restaurant SORPARIS 20
+33757841312 contactsorbar@gmail.com


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