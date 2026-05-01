Vernissage d’Axelle Rose SOR PARIS 20

Plongez dans l’univers d’Axelle le temps d’une exposition d’illustrations colorées et graphiques.

L’exposition se déroule de mai à juin, avec un vernissage convivial et festif le 12 mai à partir de 19h.

Entrée libre.

Vernissage de l’exposition d’Axelle Rose chez SOR autour d’oeuvres colorées et graphiques.

Le mardi 12 mai 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Interface LSF sur demande

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-12T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-12T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-12T19:00:00+02:00_2026-05-12T20:00:00+02:00

SOR 3 Rue Des Tourelles 75020 restaurant SORPARIS 20

+33757841312 contactsorbar@gmail.com



Afficher la carte du lieu SOR et trouvez le meilleur itinéraire

