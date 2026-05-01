Vernissage d’Axelle Rose SOR PARIS 20
Vernissage d’Axelle Rose SOR PARIS 20 mardi 12 mai 2026.
Plongez dans l’univers d’Axelle le temps d’une exposition d’illustrations colorées et graphiques.
L’exposition se déroule de mai à juin, avec un vernissage convivial et festif le 12 mai à partir de 19h.
Entrée libre.
Vernissage de l’exposition d’Axelle Rose chez SOR autour d’oeuvres colorées et graphiques.
Le mardi 12 mai 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit
Interface LSF sur demande
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-12T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-12T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-12T19:00:00+02:00_2026-05-12T20:00:00+02:00
SOR 3 Rue Des Tourelles 75020 restaurant SORPARIS 20
+33757841312 contactsorbar@gmail.com
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