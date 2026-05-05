« Carrières sous algorithmes… le futur du travail sera-t-il équitable ? », Maison des ESSEC, Paris

« Carrières sous algorithmes… le futur du travail sera-t-il équitable ? » Mardi 26 mai, 18h30 Maison des ESSEC Paris

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T18:30:00+02:00 – 2026-05-26T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-26T18:30:00+02:00 – 2026-05-26T22:00:00+02:00

Parce que l’IA n’est pas neutre, elle peut amplifier des biais existants et les rendre scalables. C’est notamment le risque dès qu’elle influence des décisions RH, que ce soit recrutement, mobilité, évaluation ou performance. Le sujet n’est donc plus seulement technologique : il devient question de leadership et de gouvernance.

Or, une organisation capable de piloter l’équité dans ses décisions assistées par l’IA est, en général, une organisation mieux gouvernée. Ses critères sont plus explicites, ses arbitrages assumés, son contrôle plus exigeant et bien entendu, sa responsabilité plus claire. Pour mieux le comprendre, nous aborderons au cours de cette table ronde la parité comme un test de robustesse.

Avec nos trois invités, nous tenterons de comprendre comment piloter une entreprise hybride (humains + agents IA) sans déléguer la responsabilité, et en renforçant l’équité des trajectoires.

La table ronde sera suivie d’un cocktail !

Les intervenant(e)s :

Rébecca Renverseau est ingénieure spécialisée en IT et innovation, alliant expertise technique et vision stratégique. Double diplômée d’HEC & Mines Paris, elle forge son expertise dans le conseil avant de rejoindre l’IG du Groupe BPCE puis JobTeaser comme Lead Opérations Innovation. Cofondatrice et COO de Tomorrow Theory, elle est conférencière à Sciences Po Paris, co-auteure de deux ouvrages et s’engage dans l’empouvoirement féminin notamment via l’asso Yog’n Self. Son engagement et sa vision des RH convergent vers un même objectif : placer l’humain, l’inclusion et la diversité au cœur de leur transformation.

Membre du Comex IBM France, Jessica Her est responsable de la practice Talent chez IBM Consulting et lead France du programme Culture IBM. Elle accompagne les entreprises sur les enjeux de transformation RH, d’IA et de futur du travail, en plaçant l’humain au cœur de la performance. Experte reconnue des mutations organisationnelles, elle intervient régulièrement sur les nouveaux modèles de leadership et de compétences. Jessica est diplômée de l’ESSEC.

Fabrice Marque est Senior Strategic Advisor, business angel et fondateur de la Chaire ESSEC–Accenture Strategic Business Analytics, où il développe notamment l’initiative AI for Responsible Leadership. Ancien Managing Director chez Accenture, il a passé plus de 30 ans à accompagner de grandes entreprises sur leurs stratégies de croissance, de transformation et de mise en œuvre de modèles data et IA.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux sur cet événement.

Maison des ESSEC 11 avenue de Friedland, 75008, PARIS Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.essecalumni.com/fr/group/digital-technology/50/calendar/-carrieres-sous-algorithmes-le-futur-du-travail-sera-t-il-equitable-table-ronde-carriere-lifelong-learning/2026/05/26/8474 »}]

L’équipe Carrière Lifelong Learning a le plaisir de vous convier à une table ronde Carrières

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