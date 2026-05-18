Princeton High School Orchestra à l’église de la Madeleine, avec la participation de l’UNESCO Eglise de la Madeleine Paris

Programme

J.S.Bach Arioso (Cantate N° 156)

Trad. danois Brudestykke (Sonderho Bridal Trilogy)

A.Piazzolla Oblivion (Emily Yunqiao Leng, flûte solo)

G.Faure Cantique de Jean Racine

R.Sakamoto Forbidden Colours

E.Nandyala, orch Elif Cam Heartbeats (Tessa Boyle, solo)

E.Morricone Cinema Paradiso

R.Manuel Alleluia

M.Ravel Le jardin féerique

E.Morricone Gabriel’s Oboe (Emily Yunqiao Leng, flûte solo)

J.Lennon Imagine (Tessa Boyle, solo)

Chef d’orchestre Robert Loughran

Nommé ambassadeur du FNU-USA pour son concert de bienfaisance au profit de l’UNICEF organisé en 2007, le Princeton High School Orchestra se distingue comme un ensemble à la fois musicalement sensible et socialement engagé, tant aux États-Unis qu’à l’étranger. La tournée 2026 de l’orchestre, intitulée « En harmonie avec la paix », transmet de manière artistique l’importance de vivre plus en paix les uns avec les autres. L’orchestre collaborera avec le réseau des écoles associées de l’UNESCO aux Pays-Bas à La Haye, la « Semaine de la culture et des arts dans l’éducation » de l’UNESCO à Paris et, à Londres, le réseau des écoles associées de l’UNESCO au Royaume-Uni, dans le cadre d’un partenariat artistique avec l’English Chamber Orchestra et le chœur du King’s College de Londres.

L’orchestre a été invité à plusieurs reprises à se produire lors de la cérémonie organisée par le gouverneur du New Jersey pour récompenser l’excellence dans l’enseignement. Lors d’un séjour en Écosse en 2002, l’orchestre s’est associé à une association musicale locale de Dunfermline afin de collecter des fonds pour les victimes de la catastrophe de Tchernobyl. En 2007, Paul Roby, violoniste de la Philadelphia Orchestra, et Ira Mowitz, compositeur de Princeton, ont collaboré avec l’orchestre lors d’un concert visant à collecter des fonds vitaux pour les enfants du monde entier par l’intermédiaire de l’UNICEF. Lors d’un concert organisé par l’UNICEF Argentine en 2012, l’orchestre s’est produit devant le personnel médical et les patients du Ramon Sarda Maternity Hospital de Buenos Aires.

Les tournées occupent une place importante dans la vision globale du directeur musical Robert Loughran pour le Princeton High School Orchestra. Il estime qu’en plus d’élargir leurs horizons éducatifs, les tournées permettent à ses élèves de l’orchestre d’acquérir une certaine perspective face à la multitude de défis que présente le monde d’aujourd’hui. Depuis 1996, l’orchestre a effectué quatorze tournées internationales qui ont conduit les musiciens en Angleterre, en Écosse, en Italie, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche, en Allemagne, au Liechtenstein, en Suisse, en Chine et en Argentine.

CONCERT GRATUIT !!



Un programme étincelant et varié de classiques pour orchestre de Bach, Ravel, Fauré et Morricone

Le mardi 26 mai 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-26T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-26T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-26T16:00:00+02:00_2026-05-26T17:00:00+02:00

Eglise de la Madeleine Place de la Madeleine 75008 Paris

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