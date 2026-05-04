Frondaison Lettrée / Exposition d’art contemporain au K.A.B par Cécile Andrieu Le K.A.B Paris
Frondaison Lettrée / Exposition d’art contemporain au K.A.B par Cécile Andrieu Le K.A.B Paris mercredi 13 mai 2026.
EXPOSITION DU 13 MAI AU 07 JUIN 2026
Vernissage le mercredi 13 Mai à 18h30 (ouvert à tous et à toutes)
Installation in situ de Cécile Andrieu.
Le lieu a spontanément inspiré à Cécile
Andrieu un majestueux « lustre » blanc fait de centaines de mètres
pliants dépliés pour dessiner chacun une lettre, la première lettre du nom d’une
plante (ex : Aloe veras, Begonias… Zamioculcas). En plus de son aspect
ludique et insolite, l’installation a été conçue pour rappeler aussi que, comme
les humains, les végétaux doivent leur existence à la lettre, au nom reporté
sur un registre ou sur une étiquette. Mais en traçant ces lettres dans l’espace
avec un outil de mesure c’est le changement de notation opéré avec le numérique
qu’elle souligne. En effet, si elle garde son nom, la plante est, comme nous
tous, identifiée le plus souvent par un code chiffré devenu la mesure de tout,
qui dévitalise, rigidifie et ôte la poésie de la lettre.
Le promeneur sera libre de laisser son
imagination vagabonder dans cette forêt de chiffres et de lettres et aux heures
d’ouverture de la serre de goûter également ses propriétés sonores.
« L’installation se compose de
plus de 200 mètres suspendus aux points d’intersection de câbles tendus entre
les pitons existants. J’ai exploité le fléchissement naturel des câbles, joué
avec la longueur des fils de suspension des mètres dépliés et la longueur
variable des lettres (ex : M plus court que L ou C) pour obtenir la courbure du
« lustre ». Le matériau a aussi été choisi pour sa résistance à la
lumière, à l’humidité et aux changements de température. Comme la lettre,
quelle que soit sa graphie ou la langue, est ce qu’il y a de plus commun aux
êtres humains, le mètre, bien que remplacé de nos jours par des outils plus
sophistiqués, est connu de tous. Pour une installation publique ouverte à un
très large public cette proximité ou familiarité m’était importante. Je
souhaitais créer comme un majestueux « lustre » blanc ponctué de petits
points rouges, pendant inversé de la verrière, qui illumine le site
différemment suivant l’heure ou le temps et interpelle discrètement le
promeneur. Libre à celui-ci d’identifier certaines lettres, de composer un mot,
un texte, ou de laisser son imagination vagabonder dans cette forêt de chiffres
et de lettres. » Cécile Andrieu
Installation ludique et insolite, une frondaison luxuriante faite de mètres pliants blancs dépliés pour dessiner chacun une lettre, la première lettre du nom d’une plante susceptible d’être cultivée dans une serre. Laissez votre imagination vagabonder dans cette forêt de chiffres et de lettres…
Du mercredi 13 mai 2026 au dimanche 07 juin 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 09h00 à 21h30
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-13T12:00:00+02:00
fin : 2026-06-08T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-13T09:00:00+02:00_2026-05-13T21:30:00+02:00;2026-05-14T09:00:00+02:00_2026-05-14T21:30:00+02:00;2026-05-15T09:00:00+02:00_2026-05-15T21:30:00+02:00;2026-05-16T09:00:00+02:00_2026-05-16T21:30:00+02:00;2026-05-17T09:00:00+02:00_2026-05-17T21:30:00+02:00;2026-05-18T09:00:00+02:00_2026-05-18T21:30:00+02:00;2026-05-19T09:00:00+02:00_2026-05-19T21:30:00+02:00;2026-05-20T09:00:00+02:00_2026-05-20T21:30:00+02:00;2026-05-21T09:00:00+02:00_2026-05-21T21:30:00+02:00;2026-05-22T09:00:00+02:00_2026-05-22T21:30:00+02:00;2026-05-23T09:00:00+02:00_2026-05-23T21:30:00+02:00;2026-05-24T09:00:00+02:00_2026-05-24T21:30:00+02:00;2026-05-25T09:00:00+02:00_2026-05-25T21:30:00+02:00;2026-05-26T09:00:00+02:00_2026-05-26T21:30:00+02:00;2026-05-27T09:00:00+02:00_2026-05-27T21:30:00+02:00;2026-05-28T09:00:00+02:00_2026-05-28T21:30:00+02:00;2026-05-29T09:00:00+02:00_2026-05-29T21:30:00+02:00;2026-05-30T09:00:00+02:00_2026-05-30T21:30:00+02:00;2026-05-31T09:00:00+02:00_2026-05-31T21:30:00+02:00;2026-06-01T09:00:00+02:00_2026-06-01T21:30:00+02:00;2026-06-02T09:00:00+02:00_2026-06-02T21:30:00+02:00;2026-06-03T09:00:00+02:00_2026-06-03T21:30:00+02:00;2026-06-04T09:00:00+02:00_2026-06-04T21:30:00+02:00;2026-06-05T09:00:00+02:00_2026-06-05T21:30:00+02:00;2026-06-06T09:00:00+02:00_2026-06-06T21:30:00+02:00;2026-06-07T09:00:00+02:00_2026-06-07T21:30:00+02:00
Le K.A.B Place Charles Fillion 75017 Serre du Square des BatignollesParis
https://www.kabatignolles.com/a-venir k.a.b@free.fr
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