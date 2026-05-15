Le vide grenier des ambitieux Marché Place des Fêtes Paris

NFORMATIONS

Samedi 23 mai 2026

De 8h00 à 18h00

Sur la Place des fêtes (75019 Paris)

TARIFS

Plusieurs types de stand :

Stand de 2 mètres linéaires

Tarif : 30€ / stand

Stand de 4 mètres linéaires

Tarif : 60€ / stand

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Paiement en ligne :

https://www.lesjeunesambitieux.fr/vide-greniers

Paiement en physique :

Au 5 place des fêtes, 75019 Paris (à côté du magasin Décor Plus)

De 16h à 20h

Vendredi 15 et Vendredi 22 mai

POUR TOUTE QUESTION

asso@lesjeunesambitieux.fr

06.65.35.80.62

Amateurs ou expérimentés des vide-greniers, cet évènement est ouvert à tous ceux qui souhaitent vendre leurs objets d’occasion (meubles, vélos, vêtements, livres, etc.).



C’est l’occasion parfaite de donner une seconde vie à vos objets, tout en gagnant de l’argent !



De plus, pour rendre votre journée encore plus agréable, nous avons prévu un coin restauration sur place (notre association vendra des sandwichs, gâteaux et boissons).

Le samedi 23 mai 2026

de 08h00 à 18h00

gratuit

Les réservations sont obligatoires pour les personnes souhaitant avoir un stand pour le vide grenier.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T11:00:00+02:00

fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T08:00:00+02:00_2026-05-23T18:00:00+02:00

Marché Place des Fêtes Place des Fêtes 75019 Paris

https://www.lesjeunesambitieux.fr/vide-greniers +33665358062 lina.redjem@lesjeunesambitieux.fr



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