Le vide grenier des ambitieux Marché Place des Fêtes Paris
Le vide grenier des ambitieux Marché Place des Fêtes Paris samedi 23 mai 2026.
NFORMATIONS
Samedi 23 mai 2026
De 8h00 à 18h00
Sur la Place des fêtes (75019 Paris)
TARIFS
Plusieurs types de stand :
Stand de 2 mètres linéaires
Tarif : 30€ / stand
Stand de 4 mètres linéaires
Tarif : 60€ / stand
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Paiement en ligne :
https://www.lesjeunesambitieux.fr/vide-greniers
Paiement en physique :
Au 5 place des fêtes, 75019 Paris (à côté du magasin Décor Plus)
De 16h à 20h
Vendredi 15 et Vendredi 22 mai
POUR TOUTE QUESTION
06.65.35.80.62
Amateurs ou expérimentés des vide-greniers, cet évènement est ouvert à tous ceux qui souhaitent vendre leurs objets d’occasion (meubles, vélos, vêtements, livres, etc.).
C’est l’occasion parfaite de donner une seconde vie à vos objets, tout en gagnant de l’argent !
De plus, pour rendre votre journée encore plus agréable, nous avons prévu un coin restauration sur place (notre association vendra des sandwichs, gâteaux et boissons).
Le samedi 23 mai 2026
de 08h00 à 18h00
gratuit
Les réservations sont obligatoires pour les personnes souhaitant avoir un stand pour le vide grenier.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-23T11:00:00+02:00
fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T08:00:00+02:00_2026-05-23T18:00:00+02:00
Marché Place des Fêtes Place des Fêtes 75019 Paris
https://www.lesjeunesambitieux.fr/vide-greniers +33665358062 lina.redjem@lesjeunesambitieux.fr
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