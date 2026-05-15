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Le vide grenier des ambitieux Marché Place des Fêtes Paris

Le vide grenier des ambitieux Marché Place des Fêtes Paris

Le vide grenier des ambitieux Marché Place des Fêtes Paris samedi 23 mai 2026.

Lieu : Marché Place des Fêtes

Adresse : Place des Fêtes

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : <p>Les réservations sont obligatoires pour les personnes souhaitant avoir un stand pour le vide grenier. </p>

NFORMATIONS

Samedi 23 mai 2026

De 8h00 à 18h00

Sur la Place des fêtes (75019 Paris)

TARIFS

Plusieurs types de stand :

Stand de 2 mètres linéaires

Tarif : 30€ / stand

Stand de 4 mètres linéaires

Tarif : 60€ / stand

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Paiement en ligne :

https://www.lesjeunesambitieux.fr/vide-greniers

Paiement en physique :

Au 5 place des fêtes, 75019 Paris (à côté du magasin Décor Plus)

De 16h à 20h

Vendredi 15 et Vendredi 22 mai

POUR TOUTE QUESTION

asso@lesjeunesambitieux.fr

06.65.35.80.62

Amateurs ou expérimentés des vide-greniers, cet évènement est ouvert à tous ceux qui souhaitent vendre leurs objets d’occasion (meubles, vélos, vêtements, livres, etc.).

C’est l’occasion parfaite de donner une seconde vie à vos objets, tout en gagnant de l’argent !

De plus, pour rendre votre journée encore plus agréable, nous avons prévu un coin restauration sur place (notre association vendra des sandwichs, gâteaux et boissons).
Le samedi 23 mai 2026
de 08h00 à 18h00
gratuit

Les réservations sont obligatoires pour les personnes souhaitant avoir un stand pour le vide grenier. 

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-23T11:00:00+02:00
fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T08:00:00+02:00_2026-05-23T18:00:00+02:00

Marché Place des Fêtes Place des Fêtes  75019 Paris
https://www.lesjeunesambitieux.fr/vide-greniers +33665358062 lina.redjem@lesjeunesambitieux.fr


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