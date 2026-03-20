Hommage à Ida Rubinstein Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Hommage à Ida Rubinstein Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS vendredi 15 mai 2026.
Auditorium Marcel Landowski
Ensemble de cuivres et de percussions
Jérémy Dufort, direction
Répertoire des ballets russes et œuvres chorégraphiques créées par Ida Rubinstein
Le vendredi 15 mai 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-15T21:30:00+02:00
fin : 2026-05-15T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-15T18:30:00+02:00_2026-05-15T20:00:00+02:00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
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