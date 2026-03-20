Hommage à Ida Rubinstein Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Auditorium Marcel Landowski

Ensemble de cuivres et de percussions

Jérémy Dufort, direction

Répertoire des ballets russes et œuvres chorégraphiques créées par Ida Rubinstein

Le vendredi 15 mai 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-15T21:30:00+02:00

fin : 2026-05-15T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-15T18:30:00+02:00_2026-05-15T20:00:00+02:00

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

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