Carte blanche à Maxime Sanchez, Standards trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Maxime Sanchez commence le piano à 4 ans à SEOUL (en Corée du sud). Il découvre le jazz en région toulousaine et entre au collège de Marciac (horaires aménagés). En 2006 il déménage à Paris et intègre deux ans plus tard la classe de jazz du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP).

À Paris, il multiplie les expériences musicales.

Parmis les projets marquants de sa carrière de sideman, le travail avec François Jeanneau au Pandemonium, le groupe de Magik Malik « Jazz Association », le groupe du Saxophoniste Belge Toine Thys « Orlando » et son travail aux côtés de David Enhco (Keyston Big Band, 4tet avec Maitrises etc.).

Et ses projets de cœurs en tant que leader ou co-leader : FLASH PIG, KEPLER, et son nouveau Trio « Standards ».

En 2018, Maxime s’est révélé aux yeux du monde du jazz en devenant l’un des très rares musiciens européens à inscrire son nom au palmarès de la célèbre Thelonious Monk Competition, à laquelle il termine troisième.

Ludovic Ernault : saxophone alto

Étienne Renard : contrebasse

Maxime Sanchez : piano

Carte blanche — laboratoire de libertés

Depuis 2022, le 38Riv ouvre ses portes à des artistes en quête de liberté. Quatre soirs, une même scène offerte à la créativité, où émergents et confirmés tissent ensemble des histoires inédites. Ici, on ne vient pas seulement jouer, mais explorer, inventer, inviter, partager. Projets en gestation, rencontres imprévues, créations à fleur de peau — autant d’instants précieux à vivre au fil des concerts. Naïssam Jalal, Abdullah Miniawy, Camille Maussion, Richard Sears… des voix qui ont déjà marqué ce lieu en constante évolution, en attendant les suivantes.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Standards, compositions — Pour sa première carte blanche, Maxime Sanchez propose un trio inédit autour de la musique de Georges Gershwin, compositeur et pianiste américain célèbre pour avoir mêlé musique classique et jazz.

Le jeudi 14 mai 2026

de 19h30 à 20h30

Le jeudi 14 mai 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-14T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-14T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-14T19:30:00+02:00_2026-05-14T20:30:00+02:00;2026-05-14T21:30:00+02:00_2026-05-14T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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