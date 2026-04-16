Les Enfantines – Spectacles contés pour enfants La Vagabonde paris
Les Enfantines – Spectacles contés pour enfants La Vagabonde paris mercredi 6 mai 2026.
LES ENFANTINES – Un temps du conte dédié au Jeune Public.
Mercredi 6 mai 2026 – à La Vagabonde – Avec Catalina Pineda
– 14H00 Chica Poum (pour les enfants de plus de 6 ans)
– 15H15 Serpent arc-en-ciel (Pour les enfants de 3 à 6 ans
Prix : 10€ place adulte, 8€ place enfant (+0,99€ Weezevent).
Possibilité de représentation supplémentaire pour des groupes scolaires (à la demande et sur devis, nous écrire à contact@lavagabonde.eu).
https://widget.weezevent.com/ticket/43074173-9f92-445b-84c5-25ed390253b2?locale=fr-FR
La Vagabonde – 122 rue de Bagnolet, Paris 20e
Spectacles contés pour le jeune public le mercredi à La Vagabonde (20e).
Le mercredi 06 mai 2026
de 14h00 à 17h00
payant
Tarif adulte 10,99 €
Tarif enfant 8,99 €
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-06T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-06T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-06T14:00:00+02:00_2026-05-06T17:00:00+02:00
La Vagabonde 122 rue de bagnolet 75020 paris
https://www.lavagabonde.eu +33660677257 contact@lavagabonde.eu https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris
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