LES ENFANTINES – Un temps du conte dédié au Jeune Public.



Mercredi 6 mai 2026 – à La Vagabonde – Avec Catalina Pineda

– 14H00 Chica Poum (pour les enfants de plus de 6 ans)

– 15H15 Serpent arc-en-ciel (Pour les enfants de 3 à 6 ans

Prix : 10€ place adulte, 8€ place enfant (+0,99€ Weezevent).

Possibilité de représentation supplémentaire pour des groupes scolaires (à la demande et sur devis, nous écrire à contact@lavagabonde.eu).

https://widget.weezevent.com/ticket/43074173-9f92-445b-84c5-25ed390253b2?locale=fr-FR

La Vagabonde – 122 rue de Bagnolet, Paris 20e

contact@lavagabonde.eu

Spectacles contés pour le jeune public le mercredi à La Vagabonde (20e).

Le mercredi 06 mai 2026

de 14h00 à 17h00

payant

Tarif adulte 10,99 €

Tarif enfant 8,99 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-06T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-06T14:00:00+02:00_2026-05-06T17:00:00+02:00

La Vagabonde 122 rue de bagnolet 75020 paris

https://www.lavagabonde.eu +33660677257 contact@lavagabonde.eu https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris



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