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Le vêtement dans tous ses états ! Bibliothèque Colette Vivier Paris

Le vêtement dans tous ses états ! Bibliothèque Colette Vivier Paris

Le vêtement dans tous ses états ! Bibliothèque Colette Vivier Paris mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Colette Vivier

Adresse : 6 rue Fourneyron

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

À disposition dans la salle d’animation :

  • jeu des boîtes mystères : devinez ce qui s’y cache en utilisant uniquement le sens du toucher avec les mains.
  • jeu du memory : kimono, cagoule, débardeur… Retrouvez les paires en faisant appel à votre mémoire.
  • coloriages

À vous de jouer !

Entrée libre, tout public à partir de 4 ans.

Venez profiter de quatre après-midis ludiques autour du vêtement et de ses accessoires.
Le samedi 30 mai 2026
de 14h00 à 17h00
Le mercredi 27 mai 2026
de 14h00 à 17h00
Le samedi 09 mai 2026
de 14h00 à 17h00
Le mercredi 06 mai 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit Tout public. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-06T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-06T14:00:00+02:00_2026-05-06T17:00:00+02:00;2026-05-09T14:00:00+02:00_2026-05-09T17:00:00+02:00;2026-05-27T14:00:00+02:00_2026-05-27T17:00:00+02:00;2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00

Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron  75017 Paris
+33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr


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