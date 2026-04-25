Le vêtement dans tous ses états ! Bibliothèque Colette Vivier Paris

À disposition dans la salle d’animation :

jeu des boîtes mystères : devinez ce qui s’y cache en utilisant uniquement le sens du toucher avec les mains.

devinez ce qui s’y cache en utilisant uniquement le sens du toucher avec les mains. jeu du memory : kimono, cagoule, débardeur… Retrouvez les paires en faisant appel à votre mémoire.

kimono, cagoule, débardeur… Retrouvez les paires en faisant appel à votre mémoire. coloriages



À vous de jouer !

Entrée libre, tout public à partir de 4 ans.

Venez profiter de quatre après-midis ludiques autour du vêtement et de ses accessoires.

Le samedi 30 mai 2026

de 14h00 à 17h00

Le mercredi 27 mai 2026

de 14h00 à 17h00

Le samedi 09 mai 2026

de 14h00 à 17h00

Le mercredi 06 mai 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit Tout public. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-06T14:00:00+02:00_2026-05-06T17:00:00+02:00;2026-05-09T14:00:00+02:00_2026-05-09T17:00:00+02:00;2026-05-27T14:00:00+02:00_2026-05-27T17:00:00+02:00;2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00

Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris

+33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr



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