Le vêtement dans tous ses états ! Bibliothèque Colette Vivier Paris
Le vêtement dans tous ses états ! Bibliothèque Colette Vivier Paris mercredi 6 mai 2026.
À disposition dans la salle d’animation :
- jeu des boîtes mystères : devinez ce qui s’y cache en utilisant uniquement le sens du toucher avec les mains.
- jeu du memory : kimono, cagoule, débardeur… Retrouvez les paires en faisant appel à votre mémoire.
- coloriages
À vous de jouer !
Entrée libre, tout public à partir de 4 ans.
Venez profiter de quatre après-midis ludiques autour du vêtement et de ses accessoires.
Le samedi 30 mai 2026
de 14h00 à 17h00
Le mercredi 27 mai 2026
de 14h00 à 17h00
Le samedi 09 mai 2026
de 14h00 à 17h00
Le mercredi 06 mai 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit Tout public. A partir de 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-06T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-06T14:00:00+02:00_2026-05-06T17:00:00+02:00;2026-05-09T14:00:00+02:00_2026-05-09T17:00:00+02:00;2026-05-27T14:00:00+02:00_2026-05-27T17:00:00+02:00;2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00
Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris
+33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Colette Vivier et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- VooVanT présente son premier EP, EntreBleu – Folk – blues – chanson française Parc Georges Brassens PARIS 25 avril 2026
- Image Tibétaine en dialogue Maison de la Conversation Paris 25 avril 2026
- Créations en pâte à modeler Maison de la culture du Japon à Paris Paris 25 avril 2026
- Open air : Neuvième anniversaire du Hasard Ludique Le Hasard Ludique Paris 25 avril 2026
- De Bastille à la Seine : Visite dessinée au port de l’Arsenal Place de la Bastille Paris 25 avril 2026