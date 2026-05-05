Visite guidée dans le quartier du Parc de Montsouris Station Cité Universitaire Paris

Le quartier du Parc Montsouris regorge de petites villas, cités d’artistes et autres habitations bâties au tournant du XXe siècle. Cette déambulation dans ce quartier très familial, depuis la station Cité Universitaire jusqu’à la porte d’Orléans, nous permettra de comprendre l’évolution des modes et des techniques architecturales de l’Art Nouveau de la fin du XIXe siècle au Modernisme des années Trente. De courbes en lignes droites, nous ferons la rencontre en chemin de grands noms, tels que Le Corbusier, Auguste Perret ou encore André Lurçat !

Conférencière Pauline Cabrol.

Le quartier du Parc Montsouris : comprendre l’évolution des modes et des techniques architecturales de l’Art Nouveau de la fin du XIXe siècle au Modernisme des années Trente.

Le mercredi 06 mai 2026

de 14h30 à 16h30

payant

Tarif : 18€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T17:30:00+02:00

fin : 2026-05-06T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-06T14:30:00+02:00_2026-05-06T16:30:00+02:00

Station Cité Universitaire Boulevard Jourdan 75014 Métro : Rer B Sortie unique ou Tramway T3aParis

https://www.agedordefrance.fr +33153246740 agedor@agedordefrance.com



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