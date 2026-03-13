Les Impromptus du mardi La seine Musicale Boulogne-Billancourt
Les Impromptus du mardi La seine Musicale Boulogne-Billancourt mardi 5 mai 2026.
Concert a cappella
le jeune chœur de paris
Christophe Grapperon, direction
Maurice Duruflé
Quatre motets sur des thèmes grégoriens Op. 10
Francis Poulenc
Salve Regina
Pierre Villette
O quam amabilis es
Jesu, dulcis memoria
Panis Angelicus
O salutaris Hostia
Hymne à la Vierge
Charles Villiers Stanford
Motets Op.38
Roderick Williams
Ave Verum Corpus Re-imagined
Concert a cappella du département supérieur pour jeunes chanteurs
Le mardi 05 mai 2026
de 12h30 à 13h30
gratuit
Entrée payante
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-05T15:30:00+02:00
fin : 2026-05-05T16:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-05T12:30:00+02:00_2026-05-05T13:30:00+02:00
La seine Musicale Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis
Afficher la carte du lieu La seine Musicale et trouvez le meilleur itinéraire