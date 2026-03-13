Les Impromptus du mardi La seine Musicale Boulogne-Billancourt

Les Impromptus du mardi La seine Musicale Boulogne-Billancourt mardi 5 mai 2026.

Concert a cappella
le jeune chœur de paris
Christophe Grapperon, direction

Maurice Duruflé

Quatre motets sur des thèmes grégoriens Op. 10

Francis Poulenc

Salve Regina

Pierre Villette

O quam amabilis es
Jesu, dulcis memoria
Panis Angelicus
O salutaris Hostia
Hymne à la Vierge

Charles Villiers Stanford

Motets Op.38

Roderick Williams

Ave Verum Corpus Re-imagined

Concert a cappella du département supérieur pour jeunes chanteurs
Le mardi 05 mai 2026
de 12h30 à 13h30
gratuit

Entrée payante 

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-05T15:30:00+02:00
fin : 2026-05-05T16:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-05T12:30:00+02:00_2026-05-05T13:30:00+02:00

La seine Musicale Île Seguin  92100 Boulogne-Billancourt
