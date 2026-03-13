Les Impromptus du mardi La seine Musicale Boulogne-Billancourt

Concert a cappella

le jeune chœur de paris

Christophe Grapperon, direction

Maurice Duruflé



Quatre motets sur des thèmes grégoriens Op. 10

Francis Poulenc



Salve Regina

Pierre Villette



O quam amabilis es

Jesu, dulcis memoria

Panis Angelicus

O salutaris Hostia

Hymne à la Vierge

Charles Villiers Stanford



Motets Op.38

Roderick Williams



Ave Verum Corpus Re-imagined

Concert a cappella du département supérieur pour jeunes chanteurs

Le mardi 05 mai 2026

de 12h30 à 13h30

gratuit

Entrée payante

Public jeunes et adultes.

La seine Musicale Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt

