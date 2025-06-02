INDEPENDENT QUEEN – ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris

INDEPENDENT QUEEN – ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris vendredi 19 décembre 2025.

INDEPENDENT QUEEN Début : 2025-12-19 à 20:00. Tarif : – euros.

NOS QUARTIERS ONT DU TALENT ET PROJECT 214 PRÉSENTENT : INDEPENDANT QUEENLE PROJET EST UNE COMÉDIE MUSICALE 100% FRANÇAISE AVEC SES PROPRES COMPOSITIONS MUSICALES, CHORÉGRAPHIQUES ET THÉÂTRALES.LE THÈME GÉNÉRALE EST : L’INDÉPENDANCE DE LA FEMME.LES SOUS THÈMES SONT : LES VALEURS FAMILIALES, LE LIEN FRATERNEL ET L’HISTOIRE AFRO-CARIBÉENNE À L’ÈRE DE LA ROYAUTÉ.CETTE COMÉDIE MUSICALE A POUR BUT D’ILLUSTRER UN UNIVERS OÙ LES FEMMES DÉTIENNENT LE POUVOIR ROYAL. CE POUVOIR CONVOITÉ PAR UN HOMME QUI TENTERA DE SEMER LA DISCORDE DANS LE CERCLE FAMILIAL ROYAL, MAIS LES LIENS DU SANG SERONT PLUS FORTS.L’INTENTION ARTISTIQUE EST DE TRANSPOSER CETTE HISTOIRE FÉERIQUE DANS UN UNIVERS URBAIN EN MÉLANGEANT LES STYLES MUSICAUX (RAP/RNB/JAZZ/ AFRO/POP) ET DES STYLES DE DANSES DIFFÉRENTS (CONTEMPORAIN/HIP HOP/AFRO). Dans un royaume prospère où les femmes règnent depuis des générations, la Reine Doah fait face à une tragédie silencieuse : elle ne parvient pas à concevoir d’héritière pour perpétuer la lignée. Contrainte par l’urgence de la succession, elle se tourne vers des forces obscures et conclut un pacte interdit avec Malonda, sa sœur aînée déchue, devenue prêtresse vaudou. En échange de la promesse d’une descendance, un prix lourd est exigé :Une vie contre une vie. Seuls les liens du sang pourront briser ce sceau. À la naissance, contre toute attente, ce n’est pas un, mais deux enfants qui viennent au monde : des sœurs jumelles. Des années plus tard, alors qu’elle sent sa fin approcher, la Reine convoque ses filles et leur confie une mission : trouver l’élu de leur cœur afin de léguer à l’une d’elles le pouvoir et la couronne.Mais au sein du royaume d’Oyoko, ce choix fait éclater une lutte inattendue : entre amour, loyauté, sororité et rivalité, les liens du sang résisteront-ils à l’appel du pouvoir ? En métro Ligne 5, station Porte de Pantin (600 mètres du Zénith)Ligne 7, station Porte de la Villette (900 mètres du Zénith)En Bus Lignes 75, 151, 170, arrêt Porte de PantinNoctilien N45, N140, N41, N13 Porte de Pantin ou N42 Porte de la VilletteEn tramway Ligne T3b, arrêt Porte de Pantin – Parc de la Villette (800 mètres du Zénith)

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH PARIS – LA VILLETTE 211 AVENUE JEAN JAURÈS 75019 Paris 75