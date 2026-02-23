Atelier cyanotype au jardin : « Regard poétique sur les sculptures de Belmondo », Musée Paul Belmondo, Boulogne-Billancourt

Atelier cyanotype au jardin : « Regard poétique sur les sculptures de Belmondo » Dimanche 7 juin, 14h30 Musée Paul Belmondo Hauts-de-Seine

10 personnes par atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Les fondatrices de l’association boulonnaise BleuCreaCyan proposeront deux ateliers de réalisation de cyanotypes en s’appuyant sur l’art du sculpteur Paul Belmondo et les végétaux du jardin du musée.

Musée Paul Belmondo 14 rue de l’Abreuvoir 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France Installé dans l’ancien château Buchillot, le musée Paul Belmondo invite à découvrir le fonds d’atelier de l’artiste, donné à la Ville de Boulogne-Billancourt par ses enfants. Un ensemble de sculptures, dessins et médailles révèle l’esprit créatif d’un grand sculpteur classique du XXe siècle. Le jardin de sculptures met en scène sept œuvres d’artistes contemporains de Paul Belmondo, témoignages de la grande vitalité du style classique de l’entre-deux-guerres. Accès parking public du Parchamp (à 200m du musée), métro ligne 10 (Boulogne – Jean-Jaurès, sortie boulevard Jean-Jaurès) puis bus 123 (arrêt église de Boulogne) ou bus SUBB nord (arrêt Parc Rothschild)

Atelier cyanotype au jardin : « Regard poétique sur les sculptures de Belmondo »