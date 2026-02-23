Visite découverte du parc de l’Île Seguin, Pavillon des Projets, Boulogne-Billancourt

Visite découverte du parc de l’Île Seguin Samedi 6 juin, 14h30 Pavillon des Projets Hauts-de-Seine

limité à 25

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

À l’occasion du Rendez-vous aux jardins 2026, placé sous le signe de « La vue », nous vous invitons à porter un regard sur le paysage artistique du nouveau parc départemental Gauthier Mougin, ambitieux projet de renaturation conçu par le paysagiste Michel Desvigne.

Le nouveau parc joue un rôle majeur dans la lecture du paysage de l’île Seguin, offrant de nouvelles perspectives sur le fleuve et le territoire environnant. Il intègre également un parcours de sculptures contemporaines, composant un véritable musée à ciel ouvert.

La visite commencera au Pavillon des projets et se prolongera dans le parc départemental Gauthier Mougin.

Pavillon des Projets 101 allée Georges Askinazi 92100 Boulogne Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 0147619170 https://www.ileseguin-rivesdeseine.fr/ Le Pavillon des Projets est un centre d’information, d’exposition et d’événements culturels dédié à l’urbanisme, l’architecture et au développement durable mis en œuvre sur le Quartier Ile Seguin- Rives de Seine.

Situé au cœur du Trapèze, il est tout à la fois la vitrine de cette vaste opération d’aménagement et un lieu culturel. L’exposition permanente invite le public à découvrir l’histoire des usines Renault implantées à Boulogne-Billancourt pendant tout le XX siècle et se prolonge avec la reconversion du site en Eco – Quartier, démarrée en 2004.

Le visiteur peut parcourir l’exposition librement ou accompagné d’un médiateur. Le Pavillon des Projets organise également des conférences, visites guidées, ateliers, en lien avec l’héritage industrielle et l’aménagement récent du site qui s’adressent au grand public et aux professionnels, aux scolaires et aux familles. métro ligne 9 Pont de Sèvres

Balade commentée de l’île Seguin et du parc départemental Gauthier Mougin

@Département des Hauts-de-Seine / Olivier Ravoire – © Courtesy de la Fondation Marta Pan-André Wogenscky