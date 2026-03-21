Hugo WOLF, Liederabend Conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt



Samedi 6 juin, 16h

Auditorium Marcel Landowski

Jeudi 11 juin, 19h

CRR de Boulogne-Billancourt

Hugo WOLF, Liederabend

Classes de lied, mélodies et d’accompagnement vocal des CRR de Paris et Boulogne-Billancourt

Anne-Marie Podevin et Serge Cyferstein, direction

Classes de lied, mélodies et d’accompagnement vocal des CRR de Paris et Boulogne-Billancourt

Le jeudi 11 juin 2026

de 19h00 à 21h30

Le samedi 06 juin 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-12T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00;2026-06-11T19:00:00+02:00_2026-06-11T21:30:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt 22 rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne-Billancourt

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