Hugo WOLF, Liederabend Conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt
Hugo WOLF, Liederabend Conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt samedi 6 juin 2026.
Samedi 6 juin, 16h
Auditorium Marcel Landowski
Jeudi 11 juin, 19h
CRR de Boulogne-Billancourt
Hugo WOLF, Liederabend
Classes de lied, mélodies et d’accompagnement vocal des CRR de Paris et Boulogne-Billancourt
Anne-Marie Podevin et Serge Cyferstein, direction
Classes de lied, mélodies et d’accompagnement vocal des CRR de Paris et Boulogne-Billancourt
Le jeudi 11 juin 2026
de 19h00 à 21h30
Le samedi 06 juin 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-12T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00;2026-06-11T19:00:00+02:00_2026-06-11T21:30:00+02:00
Conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt 22 rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne-Billancourt
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