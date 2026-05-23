La Cage aux Folles Seine Musicale Boulogne-Billancourt

Après son succès au Châtelet, la comédie musicale La Cage aux folles est de retour, mise en scène par Olivier Py, avec Laurent Lafitte !

Compositeur et parolier américain, Jerry Herman a connu son premier succès en 1964, avec Hello, Dolly ! En 1983, il triomphe encore à Broadway grâce à La Cage aux folles. Avec la complicité d’Harvey Fierstein, auteur du livret de la comédie musicale, les deux défenseurs des droits LGBTQIA+ adaptent librement la pièce de Jean Poiret et créent une œuvre originale qui, en traversant l’Atlantique, devient une ode à la diversité. Loin d’être enfermée dans les clichés véhiculés par le théâtre ou par le cinéma, la nouvelle production en français de La Cage aux folles, traduite et mise en scène par Olivier Py, réinscrit l’œuvre dans son contexte : le cabaret. À la scène, Zaza chante et danse mais, à la ville, l’artiste pose la question de l’homoparentalité et déclare l’amour inconditionnel du parent pour l’enfant, par-delà les assignations de genre. Parce qu’on a le droit d’être soi ! Et lorsque Laurent Lafitte prête sa voix à la célèbre chanson I Am What I Am, il incarne le combat des folles : lutter tant pour l’indifférence que pour la différence ! Plus de quarante ans après sa création à Broadway, La Cage aux folles reste une œuvre éminemment politique et festive. À n’en pas douter, c’est l’occasion de rire, puis pleurer, et rire encore, jusqu’à pleurer de rire !

La comédie musicale du Châtelet

Prolongations à la Seine Musicale !

Du vendredi 30 octobre 2026 au mardi 14 novembre 2028 :

payant

À partie de 20 €

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-30T01:00:00+01:00

fin : 2028-11-15T00:59:59+01:00

Date(s) :

Seine Musicale Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt

Métro -> 9 : Pont de Sèvres (Boulogne-Billancourt) (398m)

Bus -> 42260389 : Cours de l’Ile Seguin (Boulogne-Billancourt) (228m)

Vélib -> Cours de l’Ile Seguin – Parc Billancourt (119.60m)

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