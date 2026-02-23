Rencontres avec les photographes, Musée départemental Albert-Kahn, Boulogne-Billancourt

Rencontres avec les photographes Samedi 23 mai, 17h00 Musée départemental Albert-Kahn Hauts-de-Seine

inscription sur place à l’accueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Accompagné d’une médiatrice (lien collection et projet ADLP), les photographes présentent leur série au public dans le jardin du musée. Toujours dans l’idée de poursuivre l’inventaire, les artistes sélectionnés viennent d’horizons différents et proposent chacun une série en écho avec les Archives de la Planète. Venez les rencontrer et découvrir leur travail.

En présence de : Yasmina Benabderrhamane,Thierry Bouët, Cédric Delsaux, Laure Winants.

Départ toutes les 30 min

Musée départemental Albert-Kahn 14 Rue du Port, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 33155192800 https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr [{« owner »: {« uid »: 6183913, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-04-08T21:10:45.418Z », « data »: [{« eventDuration »: « 29 », « bookingContact »: « museealbertkahn@hauts-de-seine.fr », « response »: {« passId »: 405452289, « isPending »: false, « addressId »: 615011}, « venueId »: 152001, « description »: « linked desc », « category »: « RENCONTRE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-08T21:10:45.014Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2226748, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-08T21:10:45.175Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 453183360, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779548400000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-08T21:10:45.417Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/405452289 »}] Les collections du musée réunissent à la fois les collections du jardin, véritable musée en plein air, ainsi que les collections photographiques, filmiques (le plus grand fonds mondial d’autochromes) et objets. Métro : ligne 10 : station « Boulogne – Pont de Saint-Cloud » Tram : Val de Seine T2 : station « parc de Saint-Cloud » puis traverser la Seine Bus : 52, 72, 126, 160, 175, 460, 467 : arrêt « rond-point Rhin-et-Danube » Vélib : station au 15 rond-point Rhin et Danube NB : pas de parking à proximité, privilégier les transports en commun

Visite commentée et rencontre avec les photographes

© CD92/Olivier Ravoire/festival Mondes en commun 2024