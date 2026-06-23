Et si la nature entrait dans la salle de concert… rien que pour vos oreilles ?

Avec la Symphonie n°6 « Pastorale » de Ludwig van Beethoven, la musique prend vie et raconte les paysages : le murmure d’un ruisseau, les danses joyeuses d’un village, l’éclat soudain d’un orage, puis le retour au calme.

Au fil du concert, les enfants sont invités à écouter, ressentir et imaginer : reconnaître les sons de ces scènes bucoliques, suivre les émotions de la musique, et se laisser porter par les images que Beethoven fait naître avec son orchestre.

Alors, prêt à entendre ce monde s’éveiller aux sons des instruments ?

Pendant ce concert, place aux talents de demain avec une création pour flûte et orchestre d’un jeune compositeur, Darius Birotheau, interprétée par Aurélien Boireau, lauréat du concours Édouard Colonne 2026 !

Concours Édouard Colonne soutenu par les partenaires : AJ – Atelier des Cuivres, Atelier Coquoz, Le Petit Vitrezay, Sebim, Talents & Violon’celles.

Conseillé à partir de 4 ans

PROGRAMME

BEETHOVEN · Symphonie n°6 « Pastorale »

BIROTHEAU* · Création mondiale pour flûte et orchestre

*En partenariat avec la classe de composition d’Olivier Calmel du Conservatoire du 12e



Durée : 45 minutes (sans entracte)

DISTRIBUTION

Félix BENATI · Direction

Aurélien BOIREAU · Lauréat du Concours Édouard Colonne 2026 – Flûte

Orchestre Colonne

Julie TERRANTI · Présentation

Conçu pour les enfants dès 4 ans, le concert-éveil est une aventure musicale vivante et interactive, pensée comme leur tout premier apprentissage de la musique classique. Vos petits explorateurs apprennent à écouter, ressentir et comprendre les chefs-d’œuvre du répertoire à travers des explications, des jeux et des expériences sonores.

Le dimanche 15 novembre 2026

de 10h30 à 11h15

payant

20€ / 10€ (réduit)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-15T11:30:00+01:00

fin : 2026-11-15T12:15:00+01:00

Date(s) : 2026-11-15T10:30:00+02:00_2026-11-15T11:15:00+02:00

La Seine Musicale ile Seguin 92100 Boulogne-Billancourt

https://www.orchestrecolonne.fr/Beethoven-et-la-nature/ +33142337289 reservation@orchestrecolonne.fr https://www.facebook.com/orchestrecolonne https://www.facebook.com/orchestrecolonne



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