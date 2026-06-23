Concert-éveil « Beethoven et la Nature » La Seine Musicale Boulogne-Billancourt
Concert-éveil « Beethoven et la Nature » La Seine Musicale Boulogne-Billancourt dimanche 15 novembre 2026.
Et si la nature entrait dans la salle de concert… rien que pour vos oreilles ?
Avec la Symphonie n°6 « Pastorale » de Ludwig van Beethoven, la musique prend vie et raconte les paysages : le murmure d’un ruisseau, les danses joyeuses d’un village, l’éclat soudain d’un orage, puis le retour au calme.
Au fil du concert, les enfants sont invités à écouter, ressentir et imaginer : reconnaître les sons de ces scènes bucoliques, suivre les émotions de la musique, et se laisser porter par les images que Beethoven fait naître avec son orchestre.
Alors, prêt à entendre ce monde s’éveiller aux sons des instruments ?
Pendant ce concert, place aux talents de demain avec une création pour flûte et orchestre d’un jeune compositeur, Darius Birotheau, interprétée par Aurélien Boireau, lauréat du concours Édouard Colonne 2026 !
Concours Édouard Colonne soutenu par les partenaires : AJ – Atelier des Cuivres, Atelier Coquoz, Le Petit Vitrezay, Sebim, Talents & Violon’celles.
Conseillé à partir de 4 ans
PROGRAMME
BEETHOVEN · Symphonie n°6 « Pastorale »
BIROTHEAU* · Création mondiale pour flûte et orchestre
*En partenariat avec la classe de composition d’Olivier Calmel du Conservatoire du 12e
Durée : 45 minutes (sans entracte)
DISTRIBUTION
Félix BENATI · Direction
Aurélien BOIREAU · Lauréat du Concours Édouard Colonne 2026 – Flûte
Orchestre Colonne
Julie TERRANTI · Présentation
Conçu pour les enfants dès 4 ans, le concert-éveil est une aventure musicale vivante et interactive, pensée comme leur tout premier apprentissage de la musique classique. Vos petits explorateurs apprennent à écouter, ressentir et comprendre les chefs-d’œuvre du répertoire à travers des explications, des jeux et des expériences sonores.
Le dimanche 15 novembre 2026
de 10h30 à 11h15
payant
20€ / 10€ (réduit)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-15T11:30:00+01:00
fin : 2026-11-15T12:15:00+01:00
Date(s) : 2026-11-15T10:30:00+02:00_2026-11-15T11:15:00+02:00
La Seine Musicale ile Seguin 92100 Boulogne-Billancourt
https://www.orchestrecolonne.fr/Beethoven-et-la-nature/ +33142337289 reservation@orchestrecolonne.fr https://www.facebook.com/orchestrecolonne https://www.facebook.com/orchestrecolonne
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