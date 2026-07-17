Rencontre autour de l’œuvre de Chloé Quenum La Folie de l’île Seguin, Pavillon des projets, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Rencontre autour de l’œuvre de Chloé Quenum La Folie de l’île Seguin Samedi 19 septembre, 11h00 Pavillon des projets Hauts-de-Seine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Avec la participation de :

Chloé Quenum, artiste ; Robert Kosmann, ancien ouvrier de Renault-Billancourt ;

Emmanuelle Dupuy, ancienne secrétaire et dactylographe de Renault-Billancourt, militante féministe ; Daniel Théry, ancien ingénieur, président d’AMETIS ;

Arezki Amazouz, ancien ouvrier spécialisé (OS) de Renault-Billancourt, président d’ATRIS.

Modération : Martin Guinard, directeur artistique de « Voyage en Industries »

Première œuvre du parcours artistique « Voyage en Industries », La Folie de l’île Seguin est née d’un dialogue étroit entre l’artiste Chloé Quenum et d’anciens travailleurs et travailleuses de Renault-Billancourt. Installée à proximité du pont Daydé, qui conduisait autrefois à l’entrée de l’usine de l’île Seguin, elle est composée de pièces détachées issues de modèles Renault produits avant la fermeture du site.

Achevée à l’été 2026 et dévoilée au public à l’occasion de l’ouverture du pont Daydé, La Folie de l’île Seguin sera au cœur de cette rencontre. L’artiste et plusieurs témoins de l’histoire industrielle de Renault-Billancourt partageront les coulisses de la création de l’œuvre, leurs souvenirs du site et les échanges qui ont nourri ce projet.

La rencontre, organisée au Pavillon des projets, sera suivie d’une visite-découverte de l’œuvre en présence de l’artiste et des témoins.

Rendez-vous au Pavillon des projets

https://ileseguin-rivesdeseine.fr/fr

Pavillon des projets 101 allée Georges-Askinazi 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 61 91 70 https://www.ileseguin-rivesdeseine.fr [{« link »: « https://ileseguin-rivesdeseine.fr/fr »}] Le pavillon des projets propose de façon ludique, interactive et numérique une exposition de l’opération à travers des îlots thématiques, des maquettes et une fresque historique. Métro ligne 9 arrêt Pont de Sèvres ; Tram 2 arrêt Brimborion

Rencontre autour de l’œuvre de Chloé Quenum « La Folie de l’île Seguin »

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