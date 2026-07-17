Visite découverte du Festival Mondes en commun et du jardin, Musée départemental Albert-Kahn, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Visite découverte du Festival Mondes en commun et du jardin 19 et 20 septembre Musée départemental Albert-Kahn Hauts-de-Seine

Inscription le jour même à l’accueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Connaissez-vous les Archives de la Planète ? Ce vaste projet d’inventaire visuel du monde, initié par Albert Kahn, trouve aujourd’hui une nouvelle résonance à travers le regard de photographes contemporains.

La visite guidée vous invite à découvrir ce projet ambitieux ainsi qu’une sélection de photographies parmi les onze séries présentées. Intégré dans le jardin d’Albert Kahn, les images se dévoilent tout au long de votre visite. Le festival Mondes en Commun, poursuivre l’inventaire d’Albert Kahn expose 10 photographes réunis autour d’une même thématique : l’inventaire visuel du monde et ses déclinaisons présentes dans les collections du musée.

Musée départemental Albert-Kahn 14 Rue du Port, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 33155192800 https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr Le jardin fut aménagé par Albert Kahn autour de sa propriété au fur et à mesure des acquisitions de terrains qu’il fît entre 1895 et 1908. Des paysagistes et des jardiniers de grande qualité ainsi que des pépiniéristes de renom furent invités à participer à cette création remarquable dans sa conception et son dessin mais également dans sa mise en œuvre et son entretien. Véritable parc à scènes, ce jardin constitue un microcosme végétal évoquant les sites représentatifs des diverses cultures du monde, reflet de la personnalité et de la pensée humaniste et philanthropique d’Albert Kahn. Métro : ligne 10 : station « Boulogne – Pont de Saint-Cloud » Tram : Val de Seine T2 : station « parc de Saint-Cloud » puis traverser la Seine Bus : 52, 72, 126, 160, 175, 460, 467 : arrêt « rond-point Rhin-et-Danube » Vélib : station au 15 rond-point Rhin et Danube NB : pas de parking à proximité, privilégier les transports en commun

Visite commentée autour du festival « Mondes en Commun, poursuivre l’inventaire d’Albert Kahn »

© Léonce R. Agbodéjlou – Guerrilla Grafik