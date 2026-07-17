Informations pratiques

Atelier d’éveil corporel et artistique « Bébé modèle » (2-3 ans) Samedi 19 septembre, 11h00 Musée Paul Bemondo Hauts-de-Seine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

En observant les sculptures et en compagnie de leurs parents, les enfants découvrent les postures, les gestes et les expressions des personnages et deviennent à leur tour de petits « modèles », puis réalisent de petits bonshommes en pâte à modeler.

Musée Paul Bemondo 14, rue de l’Abreuvoir 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 01 55 18 46 42 http://wwwboulognebillancourt.com https://www.facebook.com/BoulogneBillancourt/;https://www.instagram.com/villedeboulognebillancourt;https://twitter.com/Ville_BoulogneB [{« type »: « email », « value »: « resa.musee@mairie-boulogne-billancourt.fr »}] Aménagé dans le prestigieux château Buchillot, ce musée invite à découvrir un ensemble exceptionnel de sculptures, dessins et médailles créés par celui qui est l’un des derniers grands sculpteurs classiques du XXe siècle. Métro -10 Boulogne-Jean-Jaurès. Bus 123 Église Notre-Dame

En observant les sculptures et en compagnie de leurs parents, les enfants découvrent les postures, les gestes et les expressions des personnages et deviennent à leur tour de petits « modèles », puis…

©Ville de Boulogne-Billancourt