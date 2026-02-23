Festival photographique « Mondes en commun », Musée départemental Albert-Kahn, Boulogne-Billancourt

Festival photographique « Mondes en commun » Samedi 23 mai, 15h00 Musée départemental Albert-Kahn Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Du 23 mai au 20 septembre 2026

3ème édition du festival photographique mondes en commun

Le festival Mondes en commun propose des passerelles entre les collections historiques du musée et la création photographique contemporaine. Il s’inscrit dans l’un des axes du projet scientifique et culturel de l’établissement, celui de réactiver l’œuvre d’Albert Kahn en montrant sa pertinence au regard des enjeux du monde d’aujourd’hui. La thématique du festival – l’inventaire visuel du monde – propose une relecture de la collection de photographie et de films des Archives de la Planète ; ce projet démesurément ambitieux de dresser, selon la formule d’Albert Kahn « un vaste inventaire photographique de la surface du globe occupée et aménagée par l’homme, telle qu’elle se présente au début du XXe siècle ». Les inventaires se déclinent également en lien avec les collections végétales de l’établissement autour de thématiques liées au vivant : faune, flore, biodiversité, etc.

11 séries de photographie contemporaine présentées dans les jardins du musée

Le festival donnera à voir des travaux photographiques ayant pour objectif de représenter méthodiquement le réel dans toute sa diversité, du proche au lointain, du « macro » au « micro », du vivant à l’inanimé. Pensé en lien avec les collections du musée, ce nouveau rendez-vous abordera les thèmes centraux de la collection telles que la géographie humaine, la diversité culturelle et celle du vivant, les traditions populaires ou le patrimoine naturel et architectural.

https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/la-programmation/festival

Musée départemental Albert-Kahn 14 Rue du Port, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 33155192800 https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr [{« link »: « https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/la-programmation/festival »}] Les collections du musée réunissent à la fois les collections du jardin, véritable musée en plein air, ainsi que les collections photographiques, filmiques (le plus grand fonds mondial d’autochromes) et objets. Métro : ligne 10 : station « Boulogne – Pont de Saint-Cloud » Tram : Val de Seine T2 : station « parc de Saint-Cloud » puis traverser la Seine Bus : 52, 72, 126, 160, 175, 460, 467 : arrêt « rond-point Rhin-et-Danube » Vélib : station au 15 rond-point Rhin et Danube NB : pas de parking à proximité, privilégier les transports en commun

Festival photographique « Mondes en commun »

© Thierry Bouët / 1 rue Ernest et Henri Rousselle 75013