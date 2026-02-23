Danser, vous réveiller, nous sauver, Musée Paul Belmondo, Boulogne-Billancourt

Danser, vous réveiller, nous sauver Samedi 23 mai, 17h00 Musée Paul Belmondo Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

La classe-l’oeuvre au musée Paul Belmondo, s’inscrit dans un projet d’Education artistique et culturelle EAC, en partenariat avec le CRR de Boulogne-Billancourt et la compagnie Vibrisses. Ce projet est associé à une résidence scientifique dédiée à l’écologie.

Musée Paul Belmondo 14, rue de l’Abreuvoir 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 0155186901 http://boulognebillancourt.com musée Paul-Belmondo Aménagé dans un lieu prestigieux, le château Buchillot, ce musée vous invite à découvrir l’un des derniers grands sculpteurs classiques du XXe siècle. A travers une scénographie originale, vous découvrirez une sélection de sculptures, dessins et médailles créés par l’artiste depuis la genèse de leur étude à leur confection finale. Son œuvre est également mise en lumière par la présentation d’une dizaine d’artistes de son époque ; principalement installées dans le jardin. Accès Métro: ligne10 (station Boulogne-Jean-Jaurès) Accès Bus : ligne 123 ( arrêt : Eglise Notre-Dame) Sub Boulogne Nord, arrêt : Parc Edmond- de- Rothschild

La classe, l’œuvre !

©Musées de la ville de Boulogne-Billancourt