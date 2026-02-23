Portrait de visiteur, Musée départemental Albert-Kahn, Boulogne-Billancourt

Portrait de visiteur Samedi 23 mai, 15h00 Musée départemental Albert-Kahn Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Dans son travail échelle 1:1, Cédric Delsaux propose aux participants de sa série photographique de prendre la pose sur un socle rond et blanc.

Installés dans le jardin, le socle vous attend, à vous de prendre votre portrait de visiteur du musée Albert-Kahn !

Musée départemental Albert-Kahn 14 Rue du Port, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 33155192800 https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr Les collections du musée réunissent à la fois les collections du jardin, véritable musée en plein air, ainsi que les collections photographiques, filmiques (le plus grand fonds mondial d’autochromes) et objets. Métro : ligne 10 : station « Boulogne – Pont de Saint-Cloud » Tram : Val de Seine T2 : station « parc de Saint-Cloud » puis traverser la Seine Bus : 52, 72, 126, 160, 175, 460, 467 : arrêt « rond-point Rhin-et-Danube » Vélib : station au 15 rond-point Rhin et Danube NB : pas de parking à proximité, privilégier les transports en commun

Atelier « Portrait de visiteur »

©Cédric Delsaux / echelle1:1