Le verre fait son show ! Éclats Art déco, Musée des Années 30, Boulogne-Billancourt

Le verre fait son show ! Éclats Art déco Samedi 23 mai, 17h00 Musée des Années 30 Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Les élèves découvrent le style Art déco à partir d’œuvres en verre sélectionnées. Ils s’en inspirent pour créer leur propre motif, qu’ils peignent sur un petit objet en verre de récupération, assemblé ensuite afin de réaliser une œuvre collective.

Musée des Années 30 28 avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Centre Ville Hauts-de-Seine Île-de-France 01 55 18 46 42 https://www.boulognebillancourt.com/loisirs/culture/musees/musee-des-annees-30 https://www.facebook.com/BoulogneBillancourt/;https://www.instagram.com/villedeboulognebillancourt/;https://twitter.com/Ville_BoulogneB Dédié à la création artistique de l’entre-deux-guerres, il présente une collection unique qui illustre à merveille la richesse de cette période à travers de nombreuses sculptures, peintures, art graphiques, maquettes d’architecture mobilier et thématiques : Art colonial, Art sacré, Art animalier, Art du portrait, École de Paris, Art déco et design… Métro : L9 Marcel-Sembat L10 Boulogne-Jean-Jaurès. Bus 126 et 175 hôtel de ville; Parking public de l’Hôtel de ville

La classe, l’œuvre !

©Ville de Boulogne-Billancourt