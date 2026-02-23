Bourse aux vélos, Grand’ Place Boulogne Billancourt, Boulogne-Billancourt

Bourse aux vélos Samedi 30 mai, 10h00 Grand’ Place Boulogne Billancourt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Grand Paris Seine Ouest et la Maison de la Planète organisent une bourse aux vélos sur la Grand Place de Boulogne-Billancourt le samedi 30 mai 2026.

La bourse aux vélos permet au vendeurs et aux acheteurs de vélos de se rencontrer dans une démarche d’économie circulaire.

Le matin (de 10h à 13h) : les vendeurs viennent déposer leur vélo et obtiennent un diagnostic complet, grâce aux techniciens présents sur place. Le prix de vente du vélo est fixé d’un commun accord entre le vendeur et les équipes opérationnelles.

L’après-midi (de 14h00 à 18h) : les vélos sont mis en vente et les acheteurs peuvent avoir accès aux vélos. Un parcours cyclable sera aménagé dans la cour pour permettre aux intéressés de tester le vélo désiré.

Enfin, de 17h à 18h, les vendeurs pourront vénir récupérer leur vélo si celui-ci n’a pas été vendu ou récupérer l’argent liée à la vente.

Lors de cet événement, vous pourrez également tester et comparer des vélos spéciaux (vélos cargos et vélos électriques) pour voir s’ils répondent à vos besoins en déplacement.

Grand’ Place Boulogne Billancourt rue le corbusier Boulogne Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Centre Ville Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.boulognebillancourt.com/information-transversale/agenda?tx_paginate%5BcurrentPage%5D=2&cHash=28eec60837131adbde286cb3db5555ed »}]

Bourses aux vélos permettant de vendre ou acheter un vélo.

Ville de Boulogne-Billancourt