Atelier thématique « Plantes aromatiques et médicinales », Musée Paul Belmondo, Boulogne-Billancourt

Atelier thématique « Plantes aromatiques et médicinales » Dimanche 7 juin, 14h00 Musée Paul Belmondo Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

En partenariat avec la Maison de la Planète de Boulogne-Billancourt. Des animateurs feront découvrir aux publics les plantes aromatiques et médicinales soignant la vue et en lien avec les végétaux du jardin du musée Belmondo, ainsi que les actions réalisées tout au long de l’année par la Maison de la Planète.

Musée Paul Belmondo 14 rue de l’Abreuvoir 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France Installé dans l’ancien château Buchillot, le musée Paul Belmondo invite à découvrir le fonds d’atelier de l’artiste, donné à la Ville de Boulogne-Billancourt par ses enfants. Un ensemble de sculptures, dessins et médailles révèle l’esprit créatif d’un grand sculpteur classique du XXe siècle. Le jardin de sculptures met en scène sept œuvres d’artistes contemporains de Paul Belmondo, témoignages de la grande vitalité du style classique de l’entre-deux-guerres. Accès parking public du Parchamp (à 200m du musée), métro ligne 10 (Boulogne – Jean-Jaurès, sortie boulevard Jean-Jaurès) puis bus 123 (arrêt église de Boulogne) ou bus SUBB nord (arrêt Parc Rothschild)

Atelier « Plantes aromatiques et médicinales » en partenariat avec la Maison de la Planète