Lire les yeux fermés, Musée Paul Belmondo, Boulogne-Billancourt

Lire les yeux fermés Dimanche 7 juin, 16h00 Musée Paul Belmondo Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:45:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:45:00+02:00

Denis Astagneau, précédemment journaliste pour France Inter et bénévole pour l’association Valentin Haüy, pour laquelle il enregistre des lectures pour livres audio, animera une séance de lecture en lien avec les collections du musée Paul Belmondo.

Musée Paul Belmondo 14 rue de l’Abreuvoir 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France Installé dans l’ancien château Buchillot, le musée Paul Belmondo invite à découvrir le fonds d’atelier de l’artiste, donné à la Ville de Boulogne-Billancourt par ses enfants. Un ensemble de sculptures, dessins et médailles révèle l’esprit créatif d’un grand sculpteur classique du XXe siècle. Le jardin de sculptures met en scène sept œuvres d’artistes contemporains de Paul Belmondo, témoignages de la grande vitalité du style classique de l’entre-deux-guerres. Accès parking public du Parchamp (à 200m du musée), métro ligne 10 (Boulogne – Jean-Jaurès, sortie boulevard Jean-Jaurès) puis bus 123 (arrêt église de Boulogne) ou bus SUBB nord (arrêt Parc Rothschild)

Lectures par Denis Astagneau ancien journaliste à France Inter « Lire les yeux fermés »