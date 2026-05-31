Action collective, Musée Albert-Kahn, Boulogne-Billancourt

Action collective Mercredi 24 juin, 14h30 Musée Albert-Kahn Hauts-de-Seine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T14:30:00+02:00 – 2026-06-24T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-24T14:30:00+02:00 – 2026-06-24T16:30:00+02:00

Musée Albert-Kahn 2 rue du Port, 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France

Visite guidée du musée Albert Kahn