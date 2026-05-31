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Action collective, Musée Albert-Kahn, Boulogne-Billancourt

Action collective, Musée Albert-Kahn, Boulogne-Billancourt

Action collective, Musée Albert-Kahn, Boulogne-Billancourt mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Musée Albert-Kahn

Adresse : 2 rue du Port, 92100 Boulogne-Billancourt

Ville : 92100 Boulogne-Billancourt

Département : Hauts-de-Seine

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Tarif : Sur inscription

Action collective Mercredi 24 juin, 14h30 Musée Albert-Kahn Hauts-de-Seine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T14:30:00+02:00 – 2026-06-24T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-24T14:30:00+02:00 – 2026-06-24T16:30:00+02:00

Musée Albert-Kahn 2 rue du Port, 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France
Visite guidée du musée Albert Kahn

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