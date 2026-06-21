« Beethoven, la Pastorale » à la Seine Musicale La Seine Musicale Boulogne-Billancourt dimanche 15 novembre 2026.

Peut-on, en une seule soirée, célébrer Beethoven, découvrir une création inédite, redécouvrir une œuvre oubliée et se laisser surprendre par un mystère musical ? C’est le pari de ce programme.

Dans la Symphonie n°6 « Pastorale » de Beethoven, dont nous commémorons cette année les 200 ans de sa mort, le compositeur exprime les sentiments éveillés par le paysage : le murmure d’un ruisseau, la danse rustique d’une fête villageoise, l’éclat soudain d’un orage, puis la sérénité retrouvée.

Assister à une création mondiale, c’est partager le frisson d’un premier souffle, celui où une œuvre naît sous nos oreilles. Pour cette nouvelle composition intitulée « Ode à la vie », Alexandre Manoukian illustre à travers sa musique la nature et les enjeux climatiques.

En contrepoint, La Nuit et l’Amour d’Augusta Holmès déploie l’ardeur d’un romantisme incandescent. Tirée de Ludus pro Patria, cette pièce inaugure la saison consacrée à Holmès, dont la compositrice sera célébrée tout au long de l’année. Compositrice audacieuse, Holmès fait de la nuit un théâtre vibrant : l’ombre palpite d’un désir incandescent, les cordes murmurent, les vents soupirent, et l’orchestre s’embrase dans un vaste élan lyrique.

Une touche de mystère viendra ponctuer ce programme : l’Invitation au voyage, œuvre dont l’identité ne sera révélée qu’après l’écoute. Une surprise prolongeant le concert dans cet univers inspiré par la nature.

PROGRAMME

BEETHOVEN · Symphonie n°6 « Pastorale »

MANOUKIAN · Ode à la Vie (création mondiale)

HOLMÈS · La Nuit et l’Amour

L’INVITATION AU VOYAGE · Oeuvre mystère à découvrir lors de ce concert

Durée : 1h50 (avec entracte)

DISTRIBUTION

Félix BENATI · Direction

Orchestre Colonne

Beethoven ouvre le voyage : nature, émotions et découvertes au programme.

Le dimanche 15 novembre 2026

de 16h00 à 17h50

payant

50€ / 40€ / 30€ / 20€ / 10€ (réduit)

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-15T17:00:00+01:00

fin : 2026-11-15T18:50:00+01:00

Date(s) : 2026-11-15T16:00:00+02:00_2026-11-15T17:50:00+02:00

La Seine Musicale Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt 92100 Boulogne-Billancourt

https://www.orchestrecolonne.fr/beethoven-la-pastorale/ +33142337289 reservation@orchestrecolonne.fr https://www.facebook.com/orchestrecolonne https://www.facebook.com/orchestrecolonne



Afficher la carte du lieu La Seine Musicale et trouvez le meilleur itinéraire

